Сколько лет можно хранить виски: есть ли у этого крепкого напитка срок годности

Виски – довольно популярный крепкий алкогольный напиток. Но мало кто задумывается, сколько можно хранить виски в закрытой или открытой бутылке.

Прежде всего, следует понимать, что виски – это такой напиток, который лучше наслаждаться без спешки. То есть, в отличие от того же вина, открытую бутылку этого крепкого алкоголя не нужно выпивать за 5 дней.

Как долго можно хранить виски в открытой бутылке

Конечно, срок годности у виски все-таки есть. Однако здесь все напрямую зависит от того, сколько еще напитка осталось в бутылке. Из-за воздействия кислорода виски окисляется, что со временем сильно портит его вкус.

Поэтому, чем больше виски осталось в бутылке, тем меньше будет места для проникновения внутрь кислорода, а это значит, что напиток будет оставлять более или менее нетронутым. Конечно, чем меньше виски, тем быстрее будет происходить процесс окисления.

Итак, сколько времени можно хранить открытую бутылку виски:

если в бутылке все еще есть хотя бы половина – можно допросить ее в течение 1-2 лет;

если вы оставили меньше трех четвертей, тогда лучше выпить за полгода.

Обратите внимание, что в открытой бутылке может уменьшиться количество алкоголя, так как этанол со временем улетучивается. А это оказывает непосредственное влияние и на вкус напитка. Если виски оставят открытым длительное время, то его интенсивность значительно уменьшится.

Однако не следует огорчаться, потому что это можно обойти. К примеру, если в вашем баре осталась открытая бутылка с виски, вы можете просто сцедить напиток в меньшую емкость. Тогда туда будет попадать меньше воздуха.

Срок годности виски в закрытой бутылке

Если вы будете хранить этот напиток в практически идеальных условиях, то он будет иметь почти неограниченный срок годности. Даже спустя десятки лет вы можете открыть бутылку и насладиться напитком.

Можно ли пить старый виски? Если вы вдруг выпьете бокал или два просроченных напитка, то вам ничего не будет. Просто вы почувствуете, что его вкус стал более мягким.

Нужно ли держать виски дольше, чтобы он становился лучше? В отличие от вина с годами не становится вкуснее. Весь вкус этот напиток получает еще во время дистилляции, когда находится в бочках.

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