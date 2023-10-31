Какая идеальная разница в возрасте между супругами для счастья: стоит ли выбирать партнера постарше

Говорят, что любовь не знает ни границ, ни рамок, ни статусов. Но ученые и психологи убеждают нас, что разница в возрасте между супругами имеет важное значение для крепкого и счастливого брака. Рассказываем, какая возрастная разница лучшая для того, чтобы построить долгие, крепкие и счастливые отношения.

Какая идеальная разница в возрасте для крепкого брака

Согласно статистике, средняя разница между партнерами в мире – это 5-6 лет. И обычно в такой паре мужчина старше женщины. Такая возрастная разница сложилась с тех пор, когда женщина опиралась на мужчину как на старшего в семье. Однако на сегодняшний день женщины ведут более социально активный образ жизни, чем мужчины, разница в возрасте все же остается такой, как и несколько веков назад.

При этом, если женщина моложе мужчины на 2-3 года, они оба имеют общее мировоззрение, жизненный опыт и культурный код. Поскольку играли в те же игры, смотрели одинаковые фильмы, слушали одну и ту же музыку.

Психологи и ученые считают, что разница от 3 до 6 лет является оптимальной для построения успешных и счастливых отношений. У таких пар создаются крепкие семьи, в которых возникает меньше конфликтов и разводов.

Но не стоит думать, что другая разница может быть роковой. Потому что для каждого варианта будут свои плюсы и минусы.

Брак между ровесниками

Очень часто такие браки возникают между ровесниками еще в раннем возрасте. Молодые люди встречаются в школе или институте, затем решают, что созданы друг для друга и отправляются под венец. В таких отношениях царят гармония и взаимопонимание, легкое и непринужденное общение. Но довольно часто случаются конфликты из-за финансовых неурядиц. Поскольку еще никто из супругов не успел построить карьеру и добиться успехов. Поэтому часто такие семьи страдают из-за финансовых проблем и чувствуют себя разочарованными.

Если в паре мужчина старше на 10-15 лет

На сегодняшний день такие браки не удивительны. Он успешен, спокоен и доволен жизнью, она молода и полна жизненных сил. Если отношения построены на чувствах, а не на меркантильности, такая пара может быть очень счастливой. У мужчины уже есть жизненный опыт, знает, как обращаться с женщинами. А молодая женщина заряжает своего избранника энергией и незабываемыми эмоциями, помогая ему найти вдохновение в каждом дне.

Если мужчина старше на 20 лет и более

Такой союз имеет право на существование и может быть счастлив. Но статистика и исследования ученых неумолимы: слишком велика разница в возрасте не в пользу крепкого брака. Пара обычно живет в постоянном стрессе и мыслях о том, что будет, когда мужчина пересечет порог преклонных лет, а женщина все еще будет молодой и полной сил.

А если в паре старше женщина?

На примере многих мировых знаменитостей можно проследить, что такие браки существуют довольно продолжительное время и счастливы. Если женщина старше мужчины на 3-7 лет, то снаружи разница будет незаметной. И такому мужу очень повезет с женой, поскольку она будет помогать ему принимать правильные решения, станет для него верной спутницей и надежной опорой. Это поможет мужчине добиться в жизни желаемых успехов и результатов.

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