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Сколько месяцев на самом деле можно хранить мясо в морозилке и какое портится быстрее всего
Конечно, мясо в морозильной камере не испортится через неделю, но хранить его там годами тоже нельзя, потому что оно теряет свои вкусовые и полезные свойства.
Замораживание — это один из самых эффективных способов сохранить мясо свежим в течение длительного времени. Но если держать продукт в морозильнике слишком долго, он теряет свой вкус, текстуру и пользу, а иногда даже становится опасным для здоровья. К тому же, нужно знать, что срок хранения различных видов мяса существенно отличается. Рассказываем, сколько месяцев можно хранить разные виды мяса в морозилке и какие продукты портятся быстрее всего.
Какие максимальные сроки хранения мяса в морозильной камере
Говядина (целый кусок) сохраняется до 12 месяцев при температуре -18 °C. Лучше всего хранить продукт в вакуумной упаковке, так не теряются сочность и структура волокон.
Свинина — стейки, ребра, грудинка, сохраняются до 8 месяцев. Этот вид мяса значительно жирнее говядины, поэтому быстрее теряет качество и аромат.
Курятину можно держать в морозильнике до 9 месяцев. Дольше всего будет храниться куриная грудка, а меньше всего — окорочка и крылья, потому что они жирнее.
Фарш из любого мяса нельзя хранить дольше 3 месяцев. Из-за измельченной структуры воздух попадает в волокна, что ускоряет окисление и порчу продукта даже в морозилке.
Субпродукты — печень, почки, сердце, можно держать в морозильной камере всего 2 месяца. Эти продукты содержат много воды и ферментов, которые при длительном хранении могут ухудшить вкус и запах.
Колбасы, копчености, сосиски. Эти изделия хранят в морозильнике не более двух месяцев. Хотя они содержат соль и консерванты, однако жир и специи быстро теряют свое качество после глубокой заморозки.
Какие продукты портятся быстрее всего
Фарш — абсолютный лидер по скорости порчи. Уже через 2 месяца он может изменить запах и вкус.
Печень и другие субпродукты быстро теряют свой вкус и могут неприятно пахнуть после продолжительного хранения в морозилке.
Колбасы и сосиски из-за содержания специй и добавок после 2 месяцев хранения часто приобретают неприятный привкус.