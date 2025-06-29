Сколько месяцев на самом деле можно хранить мясо в морозилке и какое портится быстрее всего

Сколько можно хранить мясо в морозилке / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Замораживание — это один из самых эффективных способов сохранить мясо свежим в течение длительного времени. Но если держать продукт в морозильнике слишком долго, он теряет свой вкус, текстуру и пользу, а иногда даже становится опасным для здоровья. К тому же, нужно знать, что срок хранения различных видов мяса существенно отличается. Рассказываем, сколько месяцев можно хранить разные виды мяса в морозилке и какие продукты портятся быстрее всего.

Какие максимальные сроки хранения мяса в морозильной камере

Говядина (целый кусок) сохраняется до 12 месяцев при температуре -18 °C. Лучше всего хранить продукт в вакуумной упаковке, так не теряются сочность и структура волокон.

Свинина — стейки, ребра, грудинка, сохраняются до 8 месяцев. Этот вид мяса значительно жирнее говядины, поэтому быстрее теряет качество и аромат.

Курятину можно держать в морозильнике до 9 месяцев. Дольше всего будет храниться куриная грудка, а меньше всего — окорочка и крылья, потому что они жирнее.

Фарш из любого мяса нельзя хранить дольше 3 месяцев. Из-за измельченной структуры воздух попадает в волокна, что ускоряет окисление и порчу продукта даже в морозилке.

Субпродукты — печень, почки, сердце, можно держать в морозильной камере всего 2 месяца. Эти продукты содержат много воды и ферментов, которые при длительном хранении могут ухудшить вкус и запах.

Колбасы, копчености, сосиски. Эти изделия хранят в морозильнике не более двух месяцев. Хотя они содержат соль и консерванты, однако жир и специи быстро теряют свое качество после глубокой заморозки.

Какие продукты портятся быстрее всего

Фарш — абсолютный лидер по скорости порчи. Уже через 2 месяца он может изменить запах и вкус. Печень и другие субпродукты быстро теряют свой вкус и могут неприятно пахнуть после продолжительного хранения в морозилке. Колбасы и сосиски из-за содержания специй и добавок после 2 месяцев хранения часто приобретают неприятный привкус.