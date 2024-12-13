Сколько минут запекать курицу в духовке: это правило нужно знать всем, чтобы не испортить блюдо

Наверное, среди нас мало тех, кто не любит запеченную курочку с хрустящей золотистой корочкой. Это блюдо – абсолютный хит как на праздничном столе, так и на обычном семейном ужине. А чтобы запеченное мясо курицы было нежным и сочным, успело приготовиться и имело хрустящую корочку, крайне важно знать, сколько времени его надо запекать.

Как пишет ресурс "Главред", популярный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, сколько времени нужно запекать курицу в духовке, чтобы она была идеально пропеченной и невероятно вкусной.

В общем, для курицы среднего размера 60 минут запекания будет вполне достаточно. Если тушка большая, то время приготовления необходимо увеличить до 70 минут, чтобы мясо успело приготовиться. А если курочка маленькая, то успеет испечься за 50 минут.

Клопотенко отмечает, что духовку нужно разогревать до 180 градусов, это оптимальная температура для запекания курицы.

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