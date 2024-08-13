Сколько минут заваривать чай в пакетике: напиток получится максимально вкусным и полезным

Чай – любимый напиток многих украинцев. Чтобы не тратить лишнее время, чаще всего заваривают чай в пакетиках. Он получится максимально вкусным и полезным, если знать, сколько времени потратить на этот процесс.

Недавно эксперты из Wren Kitchen Кэти Киппакс и Анжела Пирс рассказали изданию The Mirror о том, сколько времени нужно, чтобы заварить пакетик чая. Самое недостаточное время заваривания, по мнению специалистов, является основной ошибкой при приготовлении вкусного и полезного напитка.

Итак, эксперты утверждают, что для максимального эффекта нужно оставлять пакетик чая в кипятке от 3 до 5 минут.

Но это еще не всё. Ведь, не менее важна температура заваривания. Вода должна иметь температуру в 100 градусов. А вот оставлять чайный пакетик в воде в течение всего процесса питья совсем неправильно. Чем дольше он остается в жидкости, тем горьким становится сам напиток. А все потому, что горячая вода "вытягивает" интенсивный вкус из чаинок.

В Великобритании особенно любят пить черный чай с молоком. Однако долгое время даже среди британцев велись споры о том, что первым наливать в чашку: чай или молоко. По мнению экспертов, сначала в кружку наливают воду, затем кладут в нее пакетик чая, заваривают 3-5 минут и только после этого добавляют молоко.

Оказывающийся на вкус напитка даже влияет цвет чашки. Британцы предпочитают красные большие кружки. И это совсем не случайность. Дело в том, что мозг человека ассоциирует красный цвет с сочностью, солодом, спелостью. Поэтому напиток в такой емкости "выигрывает" у того же, который заварен, например, в белой кружке.

Не забывайте также отфильтровывать воду перед тем, как заварить чай. В обычной воде из под крана часто содержится много кальция, который может вступить в реакцию с органическими веществами в чайных листьях и на поверхности напитка появится характерная радужная пленка. Хотя это не вредит здоровью, однако часть чайного вкуса потеряется.

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