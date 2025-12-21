Сколько может храниться кутья и можно ли ее выбрасывать

Кутья

Реклама

Кутья — одно из самых символических блюд украинской традиции. Ее готовят и подают в дни великих религиозных праздников — прежде всего на Святый вечер перед Рождеством, а также на Щедрый вечер и Крещение.

Это блюдо готовится из пшеницы, риса, булгура или других круп. В нее традиционно добавляют орехи, сухофрукты, мак, мед и иногда украшают свежими ягодами. Это следует учитывать, ведь состав кутьи напрямую влияет на то, сколько она может сохраняться.

Эксперты советуют съедать это блюдо в течение одного-двух дней. Конечно, если кутьи слишком много, ее следует положить в холодильник.

Реклама

Сколько можно хранить кутью

При соблюдении всех правил:

на пшенице — до 48 часов

на рысе — 24-36 часов

с большим количеством сухофруктов — не больше суток

Если появился кисловатый запах или газообразование — блюдо лучше не употреблять.

Можно ли выбрасывать кутью

По традициям кутья несет особый и очень важный смысл. Поэтому религиозным людям выбрасывать это блюдо на свалку не стоит. В прошлом кутью отдавали домашним животным. Также ее высыпали птицам, которые охотно клевали крупу и сухофрукты.

Если же вам некому отдать кутью, потому что вы живете в квартире или не занимаетесь разведением домашней птицы — покормите животных на улице.

Реклама

Ранее мы сообщали, в какие дни варить кутью этой зимой — основные традиции и правила. Больше об этом читайте в новости.