ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
59
Время на прочтение
2 мин

Сколько может храниться кутья и можно ли ее выбрасывать

Кутья — особый символ Рождества. Впрочем, не стоит забывать, что со стороны кулинарии кутья — это каша из пшеницы и других ингредиентов, имеющих свойство портиться.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кутья

Кутья

Кутья — одно из самых символических блюд украинской традиции. Ее готовят и подают в дни великих религиозных праздников — прежде всего на Святый вечер перед Рождеством, а также на Щедрый вечер и Крещение.

Это блюдо готовится из пшеницы, риса, булгура или других круп. В нее традиционно добавляют орехи, сухофрукты, мак, мед и иногда украшают свежими ягодами. Это следует учитывать, ведь состав кутьи напрямую влияет на то, сколько она может сохраняться.

Эксперты советуют съедать это блюдо в течение одного-двух дней. Конечно, если кутьи слишком много, ее следует положить в холодильник.

Сколько можно хранить кутью

При соблюдении всех правил:

  • на пшенице — до 48 часов

  • на рысе — 24-36 часов

  • с большим количеством сухофруктов — не больше суток

Если появился кисловатый запах или газообразование — блюдо лучше не употреблять.

Можно ли выбрасывать кутью

По традициям кутья несет особый и очень важный смысл. Поэтому религиозным людям выбрасывать это блюдо на свалку не стоит. В прошлом кутью отдавали домашним животным. Также ее высыпали птицам, которые охотно клевали крупу и сухофрукты.

Если же вам некому отдать кутью, потому что вы живете в квартире или не занимаетесь разведением домашней птицы — покормите животных на улице.

Ранее мы сообщали, в какие дни варить кутью этой зимой — основные традиции и правила. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
59
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie