Сколько может храниться кутья и можно ли ее выбрасывать
Кутья — особый символ Рождества. Впрочем, не стоит забывать, что со стороны кулинарии кутья — это каша из пшеницы и других ингредиентов, имеющих свойство портиться.
Кутья — одно из самых символических блюд украинской традиции. Ее готовят и подают в дни великих религиозных праздников — прежде всего на Святый вечер перед Рождеством, а также на Щедрый вечер и Крещение.
Это блюдо готовится из пшеницы, риса, булгура или других круп. В нее традиционно добавляют орехи, сухофрукты, мак, мед и иногда украшают свежими ягодами. Это следует учитывать, ведь состав кутьи напрямую влияет на то, сколько она может сохраняться.
Эксперты советуют съедать это блюдо в течение одного-двух дней. Конечно, если кутьи слишком много, ее следует положить в холодильник.
Сколько можно хранить кутью
При соблюдении всех правил:
на пшенице — до 48 часов
на рысе — 24-36 часов
с большим количеством сухофруктов — не больше суток
Если появился кисловатый запах или газообразование — блюдо лучше не употреблять.
Можно ли выбрасывать кутью
По традициям кутья несет особый и очень важный смысл. Поэтому религиозным людям выбрасывать это блюдо на свалку не стоит. В прошлом кутью отдавали домашним животным. Также ее высыпали птицам, которые охотно клевали крупу и сухофрукты.
Если же вам некому отдать кутью, потому что вы живете в квартире или не занимаетесь разведением домашней птицы — покормите животных на улице.
