Сколько можно есть жареных яиц в неделю: названо точное количество

Сколько жареных яиц можно есть в неделю / © Freepik

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По рекомендациям диетологов, оптимальное количество жареных яиц — чуть больше шести в неделю. Это означает, что один день должен быть полностью без этого блюда. В остальные шесть дней допустимо употреблять по одному жареному яйцу.

Если же вы любите готовить яичницу из двух или трех яиц, тогда придется снизить количество в последующие дни. Например, позавтракали двумя яйцами — осталось всего четыре на оставшиеся дни недели.

Также следует быть осторожными с добавками к яичнице — бекон, колбаса или жирные соусы значительно снижают пользу блюда, добавляя лишний жир и соль. Постоянное употребление таких завтраков может создать нагрузку на печень, сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт.

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6 интересных фактов о яйцах, которые вы точно не знали

Идеальный белок — яйцо содержит все незаменимые аминокислоты в правильной пропорции. Его белок считается эталонным в питании. Желток — источник холина — это вещество важное для работы мозга, памяти и нервной системы. Цвет скорлупы не имеет значения — белое или коричневое яйцо не влияет на вкус или питательность. Это просто генетическая особенность курицы. Яйца помогают худеть — благодаря высокому содержанию белка они обеспечивают длительное чувство сытости. Сырое яйцо не всегда полезнее — термическая обработка улучшает усвоение белков и снижает риск заражения сальмонеллой. Яйца «стареют» еще до приготовления — чем дольше яйцо лежит в холодильнике, тем реже стает белок. Чтобы проверить свежесть — окуните его в воду. Свежее — тонет, старое — всплывает.