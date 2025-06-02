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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
296
Время на прочтение
2 мин

Сколько можно есть жареных яиц в неделю: названо точное количество

Жареные яйца — это очень популярное блюдо для завтрака, которое любят миллионы людей. Однако не все любители яичницы знают, сколько можно съедать яиц без вреда для здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сколько жареных яиц можно есть в неделю

Сколько жареных яиц можно есть в неделю / © Freepik

По рекомендациям диетологов, оптимальное количество жареных яиц — чуть больше шести в неделю. Это означает, что один день должен быть полностью без этого блюда. В остальные шесть дней допустимо употреблять по одному жареному яйцу.

Если же вы любите готовить яичницу из двух или трех яиц, тогда придется снизить количество в последующие дни. Например, позавтракали двумя яйцами — осталось всего четыре на оставшиеся дни недели.

Также следует быть осторожными с добавками к яичнице — бекон, колбаса или жирные соусы значительно снижают пользу блюда, добавляя лишний жир и соль. Постоянное употребление таких завтраков может создать нагрузку на печень, сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт.

6 интересных фактов о яйцах, которые вы точно не знали

  1. Идеальный белок — яйцо содержит все незаменимые аминокислоты в правильной пропорции. Его белок считается эталонным в питании.

  2. Желток — источник холина — это вещество важное для работы мозга, памяти и нервной системы.

  3. Цвет скорлупы не имеет значения — белое или коричневое яйцо не влияет на вкус или питательность. Это просто генетическая особенность курицы.

  4. Яйца помогают худеть — благодаря высокому содержанию белка они обеспечивают длительное чувство сытости.

  5. Сырое яйцо не всегда полезнее — термическая обработка улучшает усвоение белков и снижает риск заражения сальмонеллой.

  6. Яйца «стареют» еще до приготовления — чем дольше яйцо лежит в холодильнике, тем реже стает белок. Чтобы проверить свежесть — окуните его в воду. Свежее — тонет, старое — всплывает.

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Дата публикации
Количество просмотров
296
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