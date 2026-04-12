Сколько можно хранить пасхальные яйца после Пасхи: как понять, что они уже испортились

Сколько можно хранить вареные яйца / © www.freepik.com/free-photo

После Пасхи у многих остается немало пасхальных яиц, и возникает логичный вопрос: как долго их можно хранить без вреда для здоровья. Несмотря на то, что яйца имеют защитную оболочку, вареные пасхальные яйца быстро теряют свежесть, особенно при неправильном хранении. Важно знать четкие термины и признаки порчи во избежание пищевых отравлений.

Сколько времени можно хранить пасхальные яйца

Вареные яйца хранятся значительно меньше, чем сырые.

В холодильнике пасхальные яйца остаются пригодными к употреблению примерно 5-7 дней. Если они были окрашены натуральными красителями — луковой шелухой или свеклой, срок хранения не меняется.

А вот если яйца долго лежали при комнатной температуре, их следует съесть уже в течение 1-2 суток.

Важно также помнить: треснувшие яйца портятся значительно быстрее и могут быть опасны для здоровья уже через несколько часов.

Как правильно хранить вареные яйца, чтобы они дольше оставались свежими

Чтобы пасхальные яйца не испортились преждевременно, их нужно сразу после освящения или праздничного стола поставить в холодильник.

Лучше всего хранить их в закрытом контейнере или в упаковке, чтобы избежать посторонних запахов.

Не следует мыть яйца перед хранением — это может повредить естественный защитный слой.

Как понять, что яйцо испортилось

Есть несколько простых способов проверить свежесть пасхальных яйц.