Сколько можно хранить сало в холодильнике: вы будете удивлены ответом

Сало для каждого украинца – это продукт, без которого не обойтись. Поэтому все любят делать стратегические запасы этой национальной вкусности. Сало достаточно просто хранить, так почему бы им не запастись? Его можно пересыпать солью, мариновать в любимых специях или просто положить в морозилку, чтобы потом нарезать на тонкие кусочки и смаковать с луком и чесноком. Рассказываем, как хранить сало, сколько времени можно держать в холодильнике или погребе.

Как хранить сало: полезные советы

Главное, сало должно храниться в прохладном месте. При комнатной температуре продукт "состарится" за 5-7 дней, станет желтоватым и будет иметь специфический запах. Если сало забыть на месяц-два в холодильнике, то с ним случится такая же история. Его уже нельзя будет употреблять, из-за процесса окисления продукт теряет свои полезные свойства и может навредить здоровью.

Сколько может лежать сало в холодильнике

В холодильнике. Свежее сало отлично хранится в холодильнике при температуре не выше 6 градусов в течение 4-5 дней. Чтобы продукт не обветривался и не "взял" другие запахи, он не должен контактировать с другой едой. Сало лучше сохранит свои вкусовые свойства, если его завернуть в пергаментную бумагу, пищевой пакет или пластиковый контейнер. Копченое сало рекомендовано съесть через неделю. Если вы замариновали продукт, его можно держать в холодильнике до 3 месяцев.

Свежее сало отлично хранится в холодильнике при температуре не выше 6 градусов в течение 4-5 дней. Чтобы продукт не обветривался и не "взял" другие запахи, он не должен контактировать с другой едой. Сало лучше сохранит свои вкусовые свойства, если его завернуть в пергаментную бумагу, пищевой пакет или пластиковый контейнер. Копченое сало рекомендовано съесть через неделю. Если вы замариновали продукт, его можно держать в холодильнике до 3 месяцев. В морозилке. Если вы решились запастись салом на длительный срок, его лучше разложить по герметичным пакетам и хранить в морозилке. Свежее сало можно хранить до 30 дней, соленое и маринованное будет лежать до 12 месяцев. Если вы отрезаете кусок, не стоит размораживать сало полностью, возьмите острый нож и нарежьте его тонкими слайсами в том количестве, которое вам нужно. Когда не будет света, холод в морозильной камере будет держаться еще 2 дня, поэтому сало не растает.

Если вы решились запастись салом на длительный срок, его лучше разложить по герметичным пакетам и хранить в морозилке. Свежее сало можно хранить до 30 дней, соленое и маринованное будет лежать до 12 месяцев. Если вы отрезаете кусок, не стоит размораживать сало полностью, возьмите острый нож и нарежьте его тонкими слайсами в том количестве, которое вам нужно. Когда не будет света, холод в морозильной камере будет держаться еще 2 дня, поэтому сало не растает. В погребе или подвале повышена влажность. Поэтому здесь необходимо держать сало только сухой засолки в банках или маринованное в рассоле.

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