Сколько на самом деле можно хранить дрова: почему одни поленья «свежие» годами, а другие гниют за месяцы

Сколько можно хранить дрова / © pexels.com

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Дрова могут служить топливом дольше пяти лет, а могут начать гнить уже через несколько месяцев. Год заготовки еще не отвечает на вопрос, пригоден ли запас для камина. Так сколько времени и при каких условиях их лучше хранить?

Польский портал Zielony Ogródek рекомендует использовать дрова примерно в 3–5 годах от заготовки вместе со временем на сушки, но не называет этот срок окончательным пределом годности.

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«Пригодность дров определяет, прежде всего, их состояние, а не сам возраст», — объясняет редакция портала. Сухие поленья, защищенные от влаги и разложения, сохраняют топливные свойства значительно дольше этого ориентира.

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Часть этих лет идет на сушку

Свежесрубленной древесине сначала нужно избавиться от лишней воды. Обычно это занимает от нескольких месяцев до двух лет, иногда подольше. Продолжительность зависит от породы, толщины поленьев и условий, а дуб, бук и граб часто требуют особо длительной сушки.

При влажности ниже 20% дрова подходят для эффективного горения. Но после высыхания каждый последующий год в лесу сам по себе не добавляет им теплоотдачи. Напротив, повторное увлажнение, грибки и разложение могут ухудшить качество уже подготовленного топлива.

Именно поэтому пятилетние поленья из сырого помещения могут уступать древесине, которая сохла более года в проветриваемой дровяной породе. Долго хранить — не то же, что хорошо высушить.

Серый цвет не приговор, а хрупкость — повод присмотреться

Посеревшая поверхность, трещины на торцах или отстающая кора сами собой не означают, что старые дрова испортились. Зато о потере качества свидетельствуют мягкая хрупкая структура, ветхие участки, затхлый запах, плесень и видимое разложение.

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Легкое полено тоже не обязательно хорошо высохло. Если древесина необычно легка и одновременно крошится, это может являться признаком потери структуры из-за разложения.

Влажность проверяют влагомером на внутренней поверхности только что расколотого полена. При показателе более 20% древесины требуется досушивание. Влажное топливо дает меньше полезного тепла, больше дыма и повышает риск отложений в дымоходе.

С трухлявием иначе — сушка уже не устраняет его последствий. Сильно трухлявую или заплесневевшую древесину портал не советует сжигать в домашнем камине.

Запасу нужна крыша, но не плотная пленка

Чтобы дрова сохраняли свои свойства, им нужна сухая проветриваемая дровяная лестница с защитой от дождя и снега сверху. Поддоны или опоры на 10-15 см над землей отделяют запас от влажной почвы.

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Через открытые стороны штабеля и промежуток между поленьями и стеной воздух проходит свободно. Плотная пленка дает обратный эффект — задерживает влагу. Следовательно, от того, как именно накрыт запас, зависит, будет ли он оставаться сухим.

Обозначение партий годом заготовки помогает не потерять старые сухие поленья среди новых. Так первыми в огонь попадают самые старые сухие дрова, а более новые имеют время досохнуть.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы могут оформить жилищную субсидию на приобретение твердого топлива (дров, угля или брикетов) один раз в отопительный сезон, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

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