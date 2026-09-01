Сколько на самом деле можно хранить яйца в холодильнике: вы могли допустить эту ошибку

Как долго можно хранить яйца в холодильнике / © pexels.com

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Оказывается, важен не только срок, указанный на упаковке. Не последнее место занимают температура, правильное хранение и осталось ли яйцо в скорлупе.

Сколько хранятся сырые яйца в холодильнике

По рекомендациям USDA, свежие яйца в скорлупе можно хранить примерно 3–5 недель при правильном хранении. Однако следует отметить, что дата на упаковке не всегда означает, что после ее наступления продукт автоматически становится непригодным.

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Чтобы получить больше пользы, FDA советует использовать яйца примерно в течение трех недель, сохраняя их в холодильнике при температуре не выше 4 °C.

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В то же время важно учитывать условия хранения. Если яйца долгое время находились в тепле или их скорлупа была повреждена, не следует ориентироваться только на календарный срок.

Где лучше хранить яйца

Хотя большинство людей имеют привычку класть яйца в специальные отверстия на дверце холодильника — это место эксперты называют не лучшим.

Все дело в постоянном открывании дверцы, из-за чего температура колеблется. Поэтому яйца рекомендуют держать в оригинальной упаковке на внутренней полке холодильника, где температура более стабильна. USDA советует выбирать самую холодную часть холодильника, а не дверцу.

Картонка также защищает скорлупу от повреждений и помогает избегать контакта с другими продуктами и посторонними запахами.

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Как понять, что яйцо испортилось

Если вы не уверены в свежести яйца, не спешите разбивать его в общую миску с другими продуктами.

Сначала осмотрите скорлупу. Трещины, скользкая поверхность, необычный вид или неприятный запах могут свидетельствовать о порче.

Безопаснее всего разбить яйцо, что вызывало сомнения, в отдельную маленькую емкость. Если вы почувствовали неприятный запах или вам показалось, что продукт выглядит подозрительным, его лучше выбросить.

Важно также помнить: внешний вид не всегда позволяет определить наличие опасных микроорганизмов. Именно поэтому правильное охлаждение и достаточная термическая обработка имеют принципиальное значение.

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А что с вареными яйцами

Здесь термин значительно короче.

Сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике до 7 дней — как в скорлупе, так и очищенные. После приготовления их нужно охладить и поставить в холодильник не позднее чем через два часа.

Вареные яйца портятся быстрее сырых, поскольку при варке изменяется структура продукта и создаются условия, более благоприятные для развития бактерий.

Поэтому правило простое: если яйца были сварены несколько дней назад, их еще можно использовать, но если прошла неделя, лучше не рисковать.

Сколько можно хранить белки и желтки

Если вы приготовили блюдо, для которого нужно только белки или желтки, не обязательно сразу выбрасывать остатки.

Согласно таблицам USDA, сырые белки и желтки можно хранить в холодильнике примерно 2–4 дня.

Хранить их нужно в чистой герметичной емкости, а не просто оставлять на тарелке или накрывать тонким слоем пленки.

Можно ли замораживать яйца

Замораживать яйца в скорлупе не рекомендуют. Если нужно сохранить их на более длительный период, яйца лучше разбить, смешать белок с желтком и поместить в соответствующую герметичность.

Отдельно можно замораживать белки. По рекомендациям USDA правильно подготовленные замороженные яйца могут храниться до года.

FAQ

Как можно хранить яйца в холодильнике?

Сырые яйца в скорлупе при правильном охлаждении сохраняются до 3–5 недель. Для лучшего качества эксперты советуют использовать их в течение трех недель. Яйца следует держать в холодильнике при температуре около 4 °C или ниже.

Как понять, что яйцо испортилось?

Перед использованием проверьте скорлупу и разбейте сомнительное яйцо в отдельную емкость. Резкий неприятный запах, необычный вид или поврежденная скорлупа — повод не употреблять продукт. Если есть сомнения в безопасности, лучше его выбросить.

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