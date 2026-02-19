Сколько на самом деле можно хранить замороженное мясо: не полгода и не год

Каков срок годности замороженного мяса / © Фото из открытых источников

Большинство людей уверены, что замороженное мясо может лежать в морозилке почти вечно. Кто называет срок в пол года, другие утверждают — целый год продукту ничего не будет. Но это не совсем так. Хотя морозильная камера и замедляет развитие бактерий, с мясом происходят другие процессы, постепенно делающие его сухим, жестким и менее питательным. Эксперты давно определили реальный максимальный срок, после которого мясо теряет качество и может стать опасным.

Какой действительно срок хранения замороженного мяса

Замораживать мясо можно, но его высокое качество сохраняется не так долго, как мы привыкли думать. Основной фактор — температура. Не все морозильные камеры поддерживают стабильные –18°C, а любые колебания ускоряют процессы порчи.

Эксперты указывают:

Свежая говядина сохраняет оптимальное состояние до 4 месяцев.

Свинина — до 3 месяцев.

Птица (курятина, индейка) — в среднем от 2 до 3 месяцев.

Фарш — не более 1 месяца, ведь измельченное мясо портится гораздо быстрее.

Все, что лежит дольше, формально может быть не опасным, но качество резко падает. Появляется морозильный вкус, мясо становится жестким, сухим, теряет аромат, а ценные белки и витамины разрушаются.

Почему нельзя держать мясо в морозилке год и больше

Популярный миф о длительном хранении мяса возник из-за того, что замораживание блокирует бактерии. Но важно помнить:

происходит окисление жиров, изменяющее вкус;

мышечные волокна разрушаются через кристаллы льда, поэтому мясо становится «ватным»;

теряется сок, и после размораживания продукт становится сухим;

при слишком длительном хранении возможна частичная порча внутри, хотя снаружи это не заметно.

Так как бы ни упаковывали мясо, через год оно уже не будет ни полезным, ни вкусным.

Как правильно замораживать мясо, чтобы продлить срок хранения

Чтобы мясо оставалось максимально качественным, следует придерживаться нескольких простых правил:

следует упаковать плотно в пакеты, чтобы не было воздуха;

разделяйте порциями, чтобы не замораживать повторно;

обозначайте дату замораживания;

используйте специальные контейнеры для прохладных температур.

И даже при идеальном подходе вы не сможете продлить срок хранения мяса до года без потери качества.