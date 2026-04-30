Сколько на самом деле нужно соли и воды, чтобы сварить спагетти — секреты кулинаров

Спагетти / © Unsplash

Варка макарон кажется простым делом — кипящая вода, щепотка соли и несколько минут терпения. Однако оказалось, что даже в этом процессе важны мелочи.

Время приготовления и уровень соли формируют внутреннюю структуру пасты и, в конце концов, ее текстуру. Глютен в обычной пасте действует как «каркас», удерживающий гранулы крахмала вместе во время кипячения, позволяя ей дольше оставаться жесткой. Однако в безглютеновой пасте эта деградация происходит гораздо быстрее, поэтому она часто может стать кашевидной.

Как работает варка пасты

Может показаться, что это обычное размягчение в кипятке. Но под поверхностью происходит гораздо больше. Во время кипячения внутренняя структура меняется — и это в конечном счете определяет, получите ли вы идеально приготовленную лапшу, или липкий, вязкий клубок теста.

Крахмал впитывает воду и набухает. Это то, что размягчает пасту во время приготовления.

В обычной пасте глютен образует сеть. Представьте себе гибкий каркас, содержащий эти разбухшие гранулы крахмала на месте.

Соль помогает укрепить эту структуру. Она не только приправляет пасту — она также помогает сети глютена дольше оставаться целой.

Безглютеновая паста не имеет такой системы поддержки. Без глютена крахмал разрушается быстрее, поэтому он может стать кашевидным, если его переварить.

Оптимальное количество соли, по подсчетам кулинаров, составляет примерно 7 граммов на литр воды — чуть больше чайной ложки. Именно эта концентрация позволяет макаронам оставаться упругими и не разваливаться при варке.

