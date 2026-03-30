Сколько на самом деле варить свеклу: секрет, который сокращает время до 20 минут

Как сварить свеклу за 20 минут

Реклама

Но повара уверяют: свеклу можно приготовить в разы быстрее. Главное — знать правильный метод.

Эксперты объясняют: секрет быстрого приготовления — резкий перепад температур. Этот трюк позволяет свекле дойти до готовности внутри без продолжительного кипячения.

Сначала овощ варят 15–20 минут на сильном огне — этого хватает, чтобы прогреть его до середины. Затем кастрюлю снимают с плиты, а свеклу сразу опускают в ледяную воду. Температурный шок дорабатывает овощ и делает его мягким.

Реклама

Метод работает благодаря особенностям клеточных стенок: они разрушаются скорее при резком охлаждении. Результат — свекла яркая, сочная, с сохраненным вкусом и без кашеобразной консистенции.

Дополнительный лайфхак: некоторые хозяйки добавляют в воду ложку сахара — он делает цвет более насыщенным, а вкус более выразительным. Соль лучше не использовать: она делает свеклу жесткой.

Если корнеплод велик, его можно разрезать пополам — так он скорее дойдет до готовности. И важная деталь: очищать свеклу до варки не нужно — кожура помогает сохранить цвет и структуру. После охлаждения его легко снять одним движением.

Этот способ подходит для винегрета, борща и салатов — овощ получается одинаково мягким и ароматным, даже если свекла старая. И главное: теперь не нужно тратить час на варку. Двадцать минут — и свекла готова к любому блюду.