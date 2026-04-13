Сколько на самом деле зарабатывают астронавты "Артемиды"

Стало известно, сколько зарабатывают астронавты миссии Artemis II, недавно вернувшиеся на Землю после исторического 10-дневного полета к обратной стороне Луны. И сравнение их зарплат с земными профессиями может удивить.

Об этом говорится в The Sun.

Экипаж в составе Рида Вайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и Джереми Хансена завершил миссию, которая стала одной из самых масштабных за последние десятилетия и часто сравнивается с легендарной Apollo 13.

Несмотря на уникальность полета и экстремальные условия, астронавты не получают «месячные бонусы» или повышенные выплаты за риск или продолжительность миссии. Их зарплата остается фиксированной вне зависимости от того, находятся они в космосе или на Земле.

По данным NASA, средняя годовая зарплата астронавта составляет около $152258. Этот уровень периодически корректируется в зависимости от инфляции и государственных стандартов оплаты труда.

Для канадского астронавта Джереми Хансена выплаты определяются правительством Канады, но находятся в сопоставимом диапазоне.

Кроме базовой зарплаты, астронавты получают стандартный пакет госслужащих: медицинское страхование, оплачиваемые отпуска, пенсионные программы, а также доступ к разным программам поддержки NASA. При подготовке и работе им также компенсируют транспорт, проживание и питание.

Зарплаты астронавтов NASA

В то же время, как отмечают в NASA, уровень оплаты астронавтов примерно соответствует доходам среднего менеджмента или высококвалифицированных специалистов на Земле и может быть ниже, чем в некоторых «обычных» профессиях.

Для сравнения, опытные пилоты коммерческих авиалиний могут зарабатывать от 120 000 до 500 000 долларов в год, а менеджеры крупных торговых сетей, в частности Walmart Supercenter, иногда получают более 400 000 долларов благодаря бонусам и акциям.

Также высокие доходы у руководителей компаний, юристов, IT-директоров и некоторых медицинских специалистов — в частности анестезиологов и фармацевтов, чьи зарплаты могут превышать доход астронавтов в несколько раз.

Тем не менее, профессия астронавта остается одной из самых конкурентных в мире: NASA отбирает всего около 10 кандидатов из тысяч претендентов.