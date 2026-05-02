Сколько ночей можно носить пижаму без стирки: эксперты назвали норму

Сколько дней можно носить пижаму / © pexels.com

Именно поэтому многие люди носят один комплект несколько дней подряд и даже не задумываются, когда пижаму пора стирать.

Специалисты объясняют: все зависит от ваших привычек, типа кожи, ткани и того, как именно вы используете ночную одежду.

Сколько дней можно носить пижаму

Если вы одеваете пижаму только на ночь, спите в прохладной комнате и почти не потеете, одного комплекта может хватить примерно на неделю. Но важно каждое утро снимать одежду для сна и оставлять ее проветриваться.

Впрочем, для большинства людей более безопасный и гигиенический вариант — менять пижаму каждые три дня. Именно такой режим считается оптимальным.

Когда пижаму нужно менять чаще

Иногда ждать три дня не стоит. Есть ситуации, когда стирать ночную одежду нужно гораздо раньше:

Если вы сильно потеете ночью — повышенное потоотделение, жара в комнате или теплое время года быстро делают ткань несвежей. Влага скапливается в волокнах, появляется запах, а на ткани размножаются бактерии. В таком случае пижаму лучше менять почти каждый день или через день. Если носите ее дома целый день — многие после сна не переодеваются и остаются в пижаме до вечера. В таком случае ткань собирает пыль, шерсть домашних питомцев, запахи кухни и другие загрязнения. После этого вся грязь переносится в постель. Поэтому, если пижама служит еще и домашним костюмом, стирать ее следует чаще. Если у вас чувствительная кожа — людям, имеющим акне на теле, раздражение, экзему, псориаз или склонность к аллергии, следует особенно внимательно относиться к чистоте ночной одежды. Грязная ткань может провоцировать зуд, сыпь и обострение проблем с кожей. В таких случаях пижаму иногда рекомендуют стирать после каждого использования.

Какой материал пижамы лучше

Для сна лучше всего подходят натуральные ткани:

хлопок — хорошо пропускает воздух;

шелк — мягкий и лучше отводит влагу;

лен — комфортный в теплое время года.

А вот синтетика, особенно полиэстер, хуже «дышит», потому в ней легче вспотеть. Поэтому такие вещи приходится стирать чаще.

Простой тест: пора ли стирать пижаму

Не следует считать дни, если есть очевидные сигналы. Пижаму время отправлять в стиральную машину, если она:

имеет запах;

потеряла свежесть;

стала влажной или липкой на ощупь;

имеет пятна;

вызывает дискомфорт на коже.

В среднем пижаму следует менять каждые три дня, а при спокойных условиях — раз в неделю. Но если вы потеете, носите ее дома в течение дня или имеете чувствительную кожу, стирать нужно чаще. Чистая пижама — это не мелочь, а важная привычка для здорового сна, ухоженной кожи и ежедневного комфорта.

