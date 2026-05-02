Сколько ночей можно носить пижаму без стирки: эксперты назвали норму
Пижама для многих давно стала любимой домашней одеждой. В ней удобно спать, отдыхать после работы, пить утренний кофе и проводить выходные дома.
Именно поэтому многие люди носят один комплект несколько дней подряд и даже не задумываются, когда пижаму пора стирать.
Специалисты объясняют: все зависит от ваших привычек, типа кожи, ткани и того, как именно вы используете ночную одежду.
Сколько дней можно носить пижаму
Если вы одеваете пижаму только на ночь, спите в прохладной комнате и почти не потеете, одного комплекта может хватить примерно на неделю. Но важно каждое утро снимать одежду для сна и оставлять ее проветриваться.
Впрочем, для большинства людей более безопасный и гигиенический вариант — менять пижаму каждые три дня. Именно такой режим считается оптимальным.
Когда пижаму нужно менять чаще
Иногда ждать три дня не стоит. Есть ситуации, когда стирать ночную одежду нужно гораздо раньше:
Если вы сильно потеете ночью — повышенное потоотделение, жара в комнате или теплое время года быстро делают ткань несвежей. Влага скапливается в волокнах, появляется запах, а на ткани размножаются бактерии. В таком случае пижаму лучше менять почти каждый день или через день.
Если носите ее дома целый день — многие после сна не переодеваются и остаются в пижаме до вечера. В таком случае ткань собирает пыль, шерсть домашних питомцев, запахи кухни и другие загрязнения. После этого вся грязь переносится в постель. Поэтому, если пижама служит еще и домашним костюмом, стирать ее следует чаще.
Если у вас чувствительная кожа — людям, имеющим акне на теле, раздражение, экзему, псориаз или склонность к аллергии, следует особенно внимательно относиться к чистоте ночной одежды. Грязная ткань может провоцировать зуд, сыпь и обострение проблем с кожей. В таких случаях пижаму иногда рекомендуют стирать после каждого использования.
Какой материал пижамы лучше
Для сна лучше всего подходят натуральные ткани:
хлопок — хорошо пропускает воздух;
шелк — мягкий и лучше отводит влагу;
лен — комфортный в теплое время года.
А вот синтетика, особенно полиэстер, хуже «дышит», потому в ней легче вспотеть. Поэтому такие вещи приходится стирать чаще.
Простой тест: пора ли стирать пижаму
Не следует считать дни, если есть очевидные сигналы. Пижаму время отправлять в стиральную машину, если она:
имеет запах;
потеряла свежесть;
стала влажной или липкой на ощупь;
имеет пятна;
вызывает дискомфорт на коже.
В среднем пижаму следует менять каждые три дня, а при спокойных условиях — раз в неделю. Но если вы потеете, носите ее дома в течение дня или имеете чувствительную кожу, стирать нужно чаще. Чистая пижама — это не мелочь, а важная привычка для здорового сна, ухоженной кожи и ежедневного комфорта.