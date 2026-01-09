- Дата публикации
Сколько ночей можно носить пижаму до стирки: эксперты дали точный ответ
Пижаму не обязательно стирать каждый день — оптимальная частота стирки зависит от нескольких важных, но неочевидных факторов.
Этот элемент гардероба играет ключевую роль в комфортном сне и отдыхе, однако вопрос, как часто его следует стирать, вызывает споры. Некоторые считают, что достаточно раз в несколько дней, а другие настаивают на ежедневном уходе.
В отличие от белья или носков, требующих стирки после каждого использования, пижама кажется более “чистой”, ведь мы носим ее дома и часто после душа. Однако даже во время сна ткань поглощает пот, кожный жир и отмершие клетки. Жидкая стирка может привести к неприятному запаху, раздражению или высыпаниям, предупреждает Real Simple.
Как часто стирать пижаму
Если вы принимаете душ перед сном и надеваете чистую пижаму, ее можно носить 2–3 ночи. Натуральные ткани, такие как хлопок или шелк, хорошо пропускают воздух и меньше задерживают запахи, поэтому их можно стирать реже.
Синтетика, напротив, скорее накапливает грязь и нуждается в более частом уходе. Использование кремов или лосьонов перед сном также ускоряет загрязнение, так что пижаму придется стирать чаще.
Есть случаи, когда стирка необходима после каждого использования: если пижаму носили целый день дома, во время болезни или при сильном потоотделении. То же касается ситуаций, когда пижама является единственным слоем одежды на теле — в таком случае ее следует стирать каждый день, воспринимая как белье.