Сколько ночей можно носить пижаму до стирки: эксперты дали точный ответ

Этот элемент гардероба играет ключевую роль в комфортном сне и отдыхе, однако вопрос, как часто его следует стирать, вызывает споры. Некоторые считают, что достаточно раз в несколько дней, а другие настаивают на ежедневном уходе.

В отличие от белья или носков, требующих стирки после каждого использования, пижама кажется более “чистой”, ведь мы носим ее дома и часто после душа. Однако даже во время сна ткань поглощает пот, кожный жир и отмершие клетки. Жидкая стирка может привести к неприятному запаху, раздражению или высыпаниям, предупреждает Real Simple.

Как часто стирать пижаму

Если вы принимаете душ перед сном и надеваете чистую пижаму, ее можно носить 2–3 ночи. Натуральные ткани, такие как хлопок или шелк, хорошо пропускают воздух и меньше задерживают запахи, поэтому их можно стирать реже.

Синтетика, напротив, скорее накапливает грязь и нуждается в более частом уходе. Использование кремов или лосьонов перед сном также ускоряет загрязнение, так что пижаму придется стирать чаще.

Есть случаи, когда стирка необходима после каждого использования: если пижаму носили целый день дома, во время болезни или при сильном потоотделении. То же касается ситуаций, когда пижама является единственным слоем одежды на теле — в таком случае ее следует стирать каждый день, воспринимая как белье.