Сколько нужно иметь денег, чтобы считаться богатым человеком: объяснение экспертов

Сколько нужно иметь денег, чтобы считаться богатым / © www.freepik.com/free-photo

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По результатам ежегодного опроса «Современное богатство», которій проводит финансовая компания Charles Schwab, чтобы вас считали состоятельным человеком в 2025 году, нужно иметь по крайней мере 2,3 миллиона долларов. Это меньше, чем в прошлом, когда порог богатства составлял 2,5 миллиона. А для того, чтобы чувствовать себя финансово комфортно, американцы считают, что около 839 тысяч долларов будет вполне достаточно. Об этом пишет ресурс news.finance.ua.

Какие результаты исследования

В опросе приняли участие более 2000 взрослых граждан США в возрасте от 21 до 75 лет. Исследователи разделили ответы в зависимости от поколения, что позволило лучше понять ожидания людей всех возрастов.

Сколько нужно иметь денег, чтобы считаться богатым человеком:

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Поколение Z (люди в возрасте 21-27 лет) — $1,7 млн.

Миллениалы (28-43 года) — $2,1 млн.

Поколение X (44-59 лет) — $2,1 млн.

Бэби-бумеры (60-75 лет) — $2,8 млн.

А сколько хватит для ощущения финансового комфорта:

Поколение Z — $329 тыс.

Миллениалы — $847 тыс.

Поколение X — $783 тыс.

Бумеры — $943 тыс.

Исследование показало, что современные американцы не сводят богатство исключительно к деньгам. На вопрос, что для них значит быть богатыми, респонденты ответили:

45% — счастье.

44% — количество денег на счету.

37% — физическое здоровье.

32% — психическое здоровье.

24% — качество личных отношений.

24% — жизненный опыт.

20% — личные достижения.

18% — наличие свободного времени.

17% — материальные вещи.

Интересно, что наиболее оптимистичными оказались представители поколения Z, 43% из них считают себя богатыми. Среди бэби-бумеров так ответили лишь 20%.