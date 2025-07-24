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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
877
Время на прочтение
1 мин

Сколько нужно иметь денег, чтобы считаться богатым человеком: объяснение экспертов

В США понятие богатства тесно связано не только с суммой денег на банковском счету, но и с чувством комфорта, счастья и стабильности.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сколько нужно иметь денег, чтобы считаться богатым

Сколько нужно иметь денег, чтобы считаться богатым / © www.freepik.com/free-photo

По результатам ежегодного опроса «Современное богатство», которій проводит финансовая компания Charles Schwab, чтобы вас считали состоятельным человеком в 2025 году, нужно иметь по крайней мере 2,3 миллиона долларов. Это меньше, чем в прошлом, когда порог богатства составлял 2,5 миллиона. А для того, чтобы чувствовать себя финансово комфортно, американцы считают, что около 839 тысяч долларов будет вполне достаточно. Об этом пишет ресурс news.finance.ua.

Какие результаты исследования

В опросе приняли участие более 2000 взрослых граждан США в возрасте от 21 до 75 лет. Исследователи разделили ответы в зависимости от поколения, что позволило лучше понять ожидания людей всех возрастов.

Сколько нужно иметь денег, чтобы считаться богатым человеком:

  • Поколение Z (люди в возрасте 21-27 лет) — $1,7 млн.

  • Миллениалы (28-43 года) — $2,1 млн.

  • Поколение X (44-59 лет) — $2,1 млн.

  • Бэби-бумеры (60-75 лет) — $2,8 млн.

А сколько хватит для ощущения финансового комфорта:

  • Поколение Z — $329 тыс.

  • Миллениалы — $847 тыс.

  • Поколение X — $783 тыс.

  • Бумеры — $943 тыс.

Исследование показало, что современные американцы не сводят богатство исключительно к деньгам. На вопрос, что для них значит быть богатыми, респонденты ответили:

  • 45% — счастье.

  • 44% — количество денег на счету.

  • 37% — физическое здоровье.

  • 32% — психическое здоровье.

  • 24% — качество личных отношений.

  • 24% — жизненный опыт.

  • 20% — личные достижения.

  • 18% — наличие свободного времени.

  • 17% — материальные вещи.

Интересно, что наиболее оптимистичными оказались представители поколения Z, 43% из них считают себя богатыми. Среди бэби-бумеров так ответили лишь 20%.

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Дата публикации
Количество просмотров
877
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