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Сколько нужно иметь денег, чтобы считаться богатым человеком: объяснение экспертов
В США понятие богатства тесно связано не только с суммой денег на банковском счету, но и с чувством комфорта, счастья и стабильности.
По результатам ежегодного опроса «Современное богатство», которій проводит финансовая компания Charles Schwab, чтобы вас считали состоятельным человеком в 2025 году, нужно иметь по крайней мере 2,3 миллиона долларов. Это меньше, чем в прошлом, когда порог богатства составлял 2,5 миллиона. А для того, чтобы чувствовать себя финансово комфортно, американцы считают, что около 839 тысяч долларов будет вполне достаточно. Об этом пишет ресурс news.finance.ua.
Какие результаты исследования
В опросе приняли участие более 2000 взрослых граждан США в возрасте от 21 до 75 лет. Исследователи разделили ответы в зависимости от поколения, что позволило лучше понять ожидания людей всех возрастов.
Сколько нужно иметь денег, чтобы считаться богатым человеком:
Поколение Z (люди в возрасте 21-27 лет) — $1,7 млн.
Миллениалы (28-43 года) — $2,1 млн.
Поколение X (44-59 лет) — $2,1 млн.
Бэби-бумеры (60-75 лет) — $2,8 млн.
А сколько хватит для ощущения финансового комфорта:
Поколение Z — $329 тыс.
Миллениалы — $847 тыс.
Поколение X — $783 тыс.
Бумеры — $943 тыс.
Исследование показало, что современные американцы не сводят богатство исключительно к деньгам. На вопрос, что для них значит быть богатыми, респонденты ответили:
45% — счастье.
44% — количество денег на счету.
37% — физическое здоровье.
32% — психическое здоровье.
24% — качество личных отношений.
24% — жизненный опыт.
20% — личные достижения.
18% — наличие свободного времени.
17% — материальные вещи.
Интересно, что наиболее оптимистичными оказались представители поколения Z, 43% из них считают себя богатыми. Среди бэби-бумеров так ответили лишь 20%.