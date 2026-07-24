Сколько нужно купальников в отпуске: идеальная формула, которая спасет ваш отдых

Разные купальники задают разное настроение, но выбирать их нужно не только по этому критерию / © Pexels

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Бытует миф, что для полноценного отдыха на море вполне достаточно двух купальников — пока один сохнет на балконе, вы покоряете волны в другом. Однако такой упрощенный математический подход часто приводит к испорченному настроению и неожиданным проблемам со здоровьем во время путешествия.

ТСН.ua собрал для вас полезные советы, чтобы понять, сколько пляжных нарядов действительно нужно положить в чемодан.

Гигиена и женское здоровье — фактор номер один

Главное правило гинекологов и урологов: после купания мокрый купальник нужно снять как можно скорее. Влажная и теплая среда в сочетании с синтетической тканью — это идеальный инкубатор для размножения бактерий и грибков. Сидение на пляже в мокрых плавках является прямым путем к циститу, кандидозу (молочнице) и раздражению кожи.

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Поэтому, если вы идете на пляж на пол дня и планируете заходить в воду несколько раз, вам уже нужно иметь с собой как минимум один сухой сменный комплект. А учитывая высокую влажность на морских курортах, за ночь ваш вечерний купальник может просто не высохнуть.

Условия отдыха: бассейн, море или аквапарк

Вода диктует свои правила. Хлорированная вода в бассейнах беспощадно разрушает эластан, делая ткань тонкой и тусклой. Морская соль делает ткань жесткой. А если вы планируете посетить термальные источники, туда вообще следует брать тот купальник, с которым не жалко попрощаться.

Кроме того, тип активности требует разных фасонов. Для релакса на шезлонге идеально подойдет минималистичное бикини. Но если вы планируете кататься на водных горках, играть в пляжный волейбол, заниматься серфингом или снорклингом — вам критически необходим надежный сплошной купальник или спортивный топ, который не слетит во время ныряния или удара волны.

Ровный загар и избавление от ожогов

Одна из самых частых проблем на отдыхе — белые полосы от бретелей на загорелом теле (так называемый загар «зебры»). Чтобы тон кожи был ровным, фасоны купальников нужно чередовать. Один день вы загораете в классических треугольничках, другой — в лифе-бандо (без бретелей), третий — в модели с асимметричным кроем.

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Также следует учитывать риск солнечных ожогов. Если вы обгорели в первые дни (а чаще страдают плечи и зона декольте), надеть открытый лиф с тонкими бретелями, которые врезаются в воспаленную кожу, будет мучительно больно. На этот случай прекрасно иметь закрытый купальник или специальный пляжный рашгард (футболку для плавания с длинным рукавом).

Особенности фигуры и самочувствия

Наше тело на отдыхе меняется. Во-первых, система «all-inclusive», обильные ужины и изменение рациона могут спровоцировать легкое вздутие живота. Во-вторых, не стоит забывать о женском цикле. В такие дни хочется максимального комфорта и защищенности. Именно для таких ситуаций в чемодане обязательно должен быть купальник с высокой посадкой плавок (ретро-стиль) или стильный сплошной вариант с утягивающим эффектом, который придаст уверенность.

Эстетика и фотографии

Конечно, пляжная мода имеет значения! Разные купальники задают разное настроение. Яркий тропический принт подойдет для утренних развлечений, а элегантный черный или белый сплошной купальник с вырезами станет идеальным вариантом для вечерней пляжной вечеринки в сочетании с полупрозрачным парео или брюками-палаццо.

Итак, какова идеальная формула?

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2 купальника — это режим строгого выживания, которого категорически недостаточно даже для недельного отпуска.

3 купальника — золотая середина. Пока один сохнет на балконе, второй на вас, а третий лежит в пляжной сумке как сухая смена или ждет своего выхода на активную экскурсию.

4-5 купальников — оптимальный выбор для комфортного отпуска на 7-10 дней, который закрывает все потребности: от гигиены и ровного загара до идеальных кадров для соцсетей. Особенно учитывая, что эта деталь гардероба почти не занимает места в чемодане.

Напомним, иногда отдых может вымотать больше работы. Психотерапевты объяснили, почему возникает постотпускное выгорание и назвали 4 шага, чтобы вернуть энергию.

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