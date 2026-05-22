Сколько нужно на самом деле держать кур, чтобы иметь домашние яйца круглый год: ответ специалистов

Многие люди, имеющие частный дом, обязательно держат кур-несушек. Ведь домашние яйца считаются вкуснее и полезнее магазинных. Однако далеко не все знают, сколько кур нужно держать, чтобы яиц хватало на всю семью в течение года. Специалисты объясняют: все зависит от количества людей в семье, породы кур и условий содержания. В то же время существуют приблизительные расчеты, помогающие понять оптимальное количество кур.

Сколько яиц дает одна курица-несушка

Современные породы кур-несушек при хороших условиях содержания способны давать примерно 250-320 яиц в год.

Самая высокая продуктивность обычно наблюдается в первые два года жизни птицы. Зимой количество яиц часто уменьшается из-за короткого светового дня и холода.

Поэтому фермеры советуют брать небольшой запас по количеству птицы, чтобы даже в холодный период не остаться без домашних яиц.

Сколько кур нужно держать для семьи

Специалисты отмечают, что для небольшой семьи из 2-3 человек обычно достаточно до 7 кур-несушек. Такого количества хватает не только для ежедневного потребления яиц, но и для выпечки и блюд.

Если же семья большая или яйца активно используются для продажи или домашних заготовок, количество птиц лучше увеличить до 10-15 несушек.

Что влияет на производительность кур

Производительность кур зависит не только от породы, но и от питания и условий содержания. Для того чтобы птица регулярно несла яйца, необходимы:

полноценный корм;

чистая вода;

достаточное количество света;

тепло зимой;

просторный курятник.

Специалисты отмечают: даже самая лучшая порода не будет давать много яиц при плохом уходе.

