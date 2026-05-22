Сколько нужно на самом деле держать кур, чтобы иметь домашние яйца круглый год: ответ специалистов
Эксперты советуют не экономить на уходе и питании кур, ведь именно от этого зависит их продуктивность и качество яиц.
Многие люди, имеющие частный дом, обязательно держат кур-несушек. Ведь домашние яйца считаются вкуснее и полезнее магазинных. Однако далеко не все знают, сколько кур нужно держать, чтобы яиц хватало на всю семью в течение года. Специалисты объясняют: все зависит от количества людей в семье, породы кур и условий содержания. В то же время существуют приблизительные расчеты, помогающие понять оптимальное количество кур.
Сколько яиц дает одна курица-несушка
Современные породы кур-несушек при хороших условиях содержания способны давать примерно 250-320 яиц в год.
Самая высокая продуктивность обычно наблюдается в первые два года жизни птицы. Зимой количество яиц часто уменьшается из-за короткого светового дня и холода.
Поэтому фермеры советуют брать небольшой запас по количеству птицы, чтобы даже в холодный период не остаться без домашних яиц.
Сколько кур нужно держать для семьи
Специалисты отмечают, что для небольшой семьи из 2-3 человек обычно достаточно до 7 кур-несушек. Такого количества хватает не только для ежедневного потребления яиц, но и для выпечки и блюд.
Если же семья большая или яйца активно используются для продажи или домашних заготовок, количество птиц лучше увеличить до 10-15 несушек.
Что влияет на производительность кур
Производительность кур зависит не только от породы, но и от питания и условий содержания. Для того чтобы птица регулярно несла яйца, необходимы:
полноценный корм;
чистая вода;
достаточное количество света;
тепло зимой;
просторный курятник.
Специалисты отмечают: даже самая лучшая порода не будет давать много яиц при плохом уходе.