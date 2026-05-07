Сколько нужно сыпать кофе на одну чашку, чтобы напиток получился идеальным: объяснение экспертов

Как правильно заваривать кофе

Многие добавляют кофе на глаз, даже не подозревая, что именно пропорции определяют вкус напитка. Слишком малое количество кофе делает его водянистым и слабым, а слишком большое — горьким и тяжелым для желудка. Именно поэтому профессиональные баристы всегда придерживаются четких соотношений воды и молотого кофе. Правильное количество позволяет раскрыть аромат зерен и получить по-настоящему насыщенный и сбалансированный вкус.

Какое количество кофе на чашку напитка считается идеальным

Эксперты советуют использовать примерно 7-9 г молотого кофе на 150-180 мл воды. Это примерно одна чайная ложка с горкой или две без горки. Именно такая пропорция позволяет получить напиток с насыщенным ароматом, мягким вкусом и приятной крепостью.

Для большей чашки — на 250 мл, количество кофе следует увеличить до 12-15 граммов. Если же насыпать меньше, кофе будет пресным на вкус и не раскроет своего аромата.

Почему не стоит сыпать слишком много кофе

Многие ошибочно думают, что большое количество кофе сделает напиток лучше. На самом деле избыток молотого кофе часто приводит к чрезмерной горечи. Кроме того, очень крепкий кофе может раздражать желудок и вызвать неприятные ощущения.

Следует отметить, что качество воды тоже имеет значение. Даже самый дорогой кофе не будет вкусным, если использовать неправильную воду. Баристы советуют брать мягкую очищенную воду без постороннего запаха. Также важна температура: кипяток портит кофе, поэтому идеальной считается вода температурой примерно 90°C.

Как сделать вкус кофе еще лучше

Чтобы кофе получился максимально ароматным, зерна желательно молоть непосредственно перед приготовлением. Также важно не оставлять готовый напиток надолго на плите или в турке, ведь это ухудшает вкус и делает его более горьким.

В кафе часто соблюдаются соотношения 1:15 или 1:16. Это означает, что на 1 г кофе берут примерно 15-16 мл воды. Именно такая формула считается наиболее сбалансированной для большинства сортов кофе.

