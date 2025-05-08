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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

Сколько нужно жарить говяжью печень, чтобы она была мягкой и нежной

Жареная печень не только вкусная, но и очень полезная. Ведь содержит множество важных для здоровья минералов — железо, магний, фосфор, кальций, натрий, а также витамины и кератин.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сколько нужно жарить говяжью печень

Сколько нужно жарить говяжью печень / © www.freepik.com/free-photo

Жареная говяжья печень — это прекрасное дополнение к рису, картофелю, гречке и другим гарнирам. И иногда она получается жесткой и сухой, хотя в идеале должна быть мягкой, нежной и сочной. Такое блюдо получается тогда, когда печень пережарили, тем самым пересушили. Рассказываем, ссылаясь на ресурс woman24, сколько времени нужно жарить говяжью печень, чтобы она получилась вкусной и нежной и просто таяла во рту.

Сколько нужно жарить говяжью печень: советы профессиональных поваров

Чтобы блюдо получилось идеальным, нужно соблюдать несколько советов во время его приготовления.

  • Говяжью печень лучше резать на мелкие кусочки. Тогда она скорее прожарится до полной готовности.

  • При жарке необходимо обращать внимание на цвет печени. Как только она станет светло-коричневой до центральной части, ее следует перевернуть на другую сторону.

  • Говяжью печень нужно жарить по 2 минуты с каждой стороны. Если ее передержать, она будет сухой и жесткой.

  • Перед приготовлением говяжью печень необходимо замочить в молоке или холодной воде на час или в полтора. Профессиональные повара говорят, что именно замачивание помогает сделать печень мягкой и нежной.

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Дата публикации
Количество просмотров
69
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