Сколько нужно жарить говяжью печень, чтобы она была мягкой и нежной

Сколько нужно жарить говяжью печень / © www.freepik.com/free-photo

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Жареная говяжья печень — это прекрасное дополнение к рису, картофелю, гречке и другим гарнирам. И иногда она получается жесткой и сухой, хотя в идеале должна быть мягкой, нежной и сочной. Такое блюдо получается тогда, когда печень пережарили, тем самым пересушили. Рассказываем, ссылаясь на ресурс woman24, сколько времени нужно жарить говяжью печень, чтобы она получилась вкусной и нежной и просто таяла во рту.

Сколько нужно жарить говяжью печень: советы профессиональных поваров

Чтобы блюдо получилось идеальным, нужно соблюдать несколько советов во время его приготовления.

Говяжью печень лучше резать на мелкие кусочки. Тогда она скорее прожарится до полной готовности.

При жарке необходимо обращать внимание на цвет печени. Как только она станет светло-коричневой до центральной части, ее следует перевернуть на другую сторону.

Говяжью печень нужно жарить по 2 минуты с каждой стороны. Если ее передержать, она будет сухой и жесткой.

Перед приготовлением говяжью печень необходимо замочить в молоке или холодной воде на час или в полтора. Профессиональные повара говорят, что именно замачивание помогает сделать печень мягкой и нежной.