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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Сколько нужно жарить рыбу и морепродукты на мангале, чтобы они были сочными и нежными

Любителям жарить продукты на открытом огне профессиональные повара объяснили, сколько времени нужно для того, чтобы приготовить рыбу и морепродукты, и они не стали сухими.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сколько нужно готовить рыбу и морепродукты на мангале

Сколько нужно готовить рыбу и морепродукты на мангале / © www.freepik.com/free-photo

По словам профессиональных поваров, приготовление морепродуктов и рыбы на огне требует деликатного подхода. Ведь их можно передержать или недожарить, что одинаково негативно влияет на вкусовые свойства готовых блюд.

Эксперты говорят, что самое главное — это не передержать продукты на огне. Рыбе и морепродуктам достаточно 10 минут, чтобы они были сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Особенно внимательно следует относиться к приготовлению красных видов рыбы. Стейки нужно класть на мангал тогда, когда будет слабый жар, пожарить до золотистой корочки и снимать с огня. Тогда рыба не потеряет своего сока, иначе она получится сухой и безвкусной.

С морепродуктами такая же история. Они готовятся очень быстро, затем их нужно так же быстро снять с огня, иначе блюдо потеряет свою нежность и станет резиновым.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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