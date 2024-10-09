Сколько нужно жертвовать на храм: ответ священника

В каждой церкви можно увидеть ящики с надписью "Жертва на храм". Речь идет о сборе средств на постоянные нужды храма. Эти пожертвования добровольные.

Сколько нужно жертвовать на храм, рассказал священник Алексей Филюк.

По его словам, каким будет это пожертвование – каждый решает индивидуально. Впрочем, отмечает священник, "есть рекомендация библейская".

"Десятину никто не отменял. Но ее редко дают. В православной церкви практически никто той десятинки не дает. Но есть добровольные пожертвования. Есть у человека – жертвует. Нет – не жертвует", – подчеркнул Алексей Филюк.

Также батюшка рассказал, что когда апостолы ходили и Иисус проповедовал, то у Иуды Искариота был ящик для добровольных пожертвований.

"Пожертвования были и во времена апостолов, и во времена Христа, и во времена ранней церкви, и во времена Моисея. Поэтому сколько хотите – столько жертвуйте. От сердца", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Алексей Филюк рассказывал, нужно ли завешивать зеркала в доме после смерти родных. Среди украинцев это принято, потому что, мол, душа человека якобы может "застрять" в них или "заблудиться".

Читайте также: