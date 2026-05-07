Сколько порошка нужно на одну стирку — ошибаются почти все
Чрезмерное количество средства на самом деле не успевает полностью вымыться из ткани во время стирки.
Чтобы получить наилучший результат во время стирки, важно правильно определить, сколько порошка нужно добавлять в стиральную машину. Однако многие люди не придают этому значения, что может повлиять на качество стирки.
Об этом пишет Cnet.
Сколько порошка нужно для стирки
Часто из-за большего количества порошка образуется избыточная пена. Она мешает нормальному процессу стирки и полоскания, а также создает дополнительную нагрузку на технику, которая со временем может даже повлиять на ее работу.
Для стандартной загрузки достаточно 30 миллиграммов жидкого средства — это примерно половина колпачка.
Лучшее решение — придерживаться рекомендаций производителя на упаковке и пользоваться мерными колпачками или ложками. Для деликатных тканей и детских вещей лучше выбирать минимальные дозы.
