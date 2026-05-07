Сколько порошка нужно на одну стирку — ошибаются почти все

Чрезмерное количество средства на самом деле не успевает полностью вымыться из ткани во время стирки.

Порошка нужно давать достаточное количество

Порошка нужно давать достаточное количество / © pexels.com

Чтобы получить наилучший результат во время стирки, важно правильно определить, сколько порошка нужно добавлять в стиральную машину. Однако многие люди не придают этому значения, что может повлиять на качество стирки.

Об этом пишет Cnet.

Сколько порошка нужно для стирки

Часто из-за большего количества порошка образуется избыточная пена. Она мешает нормальному процессу стирки и полоскания, а также создает дополнительную нагрузку на технику, которая со временем может даже повлиять на ее работу.

Для стандартной загрузки достаточно 30 миллиграммов жидкого средства — это примерно половина колпачка.

Лучшее решение — придерживаться рекомендаций производителя на упаковке и пользоваться мерными колпачками или ложками. Для деликатных тканей и детских вещей лучше выбирать минимальные дозы.

Ранее мы сообщали, какие вещи могут испортиться после стирки в стиральной машине и почему некоторые изделия рекомендуют стирать только вручную.

