Сколько порошка нужно засыпать, залить в стиральную машину: вы будете удивлены, что говорят эксперты

Вы будете удивлены, но эксперты по уборке утверждают, что люди используют больше жидкого стирального порошка, чем нужно, чтобы справиться с грязным бельем или одеждой. Мерная чашка, которая предоставляется производителем вместе с жидким стиральным средством, почти в 10 раз больше того, что действительно нужно.

"Это просто еще одна тактика, которую используют производители, чтобы заставить вас тратить больше на их продукты", – сказали они.

Сколько на самом деле нужно стирального жидкого и обычного порошка

Специалисты рекомендуют использовать только две чайные ложки жидкого стирального средства или две столовые ложки порошка.

"Возможно, это не так много в дозаторе, но поверьте нам, именно столько моющего средства вам действительно нужно для стандартной стирки одежды", – поделились эксперты.

Эксперты по клинингу также уверяют, что даже если ваша одежда очень загрязнена, больше порошка добавлять не нужно.

Кроме этого, избыточное количество стирального средства сокращает срок службы стиральной машины. Пользователь, которому пришлось отдать в ремонт стиральную машину, после чего мастер по ремонту посоветовал использовать только одну чайную ложку стирального средства, был шокирован результатом. "Он сказал, что машины лучше стирают с меньшим количеством порошка. Более того, и количество средства, которое указывают в инструкциях производители, сокращает срок службы машины".

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