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Сколько раз можно стирать в день: соблюдайте эти правила – и машинка никогда не будет ломаться

Сколько раз можно стирать в день: соблюдайте эти правила – и машинка никогда не будет ломаться

Сколько раз в день можно стирать / Фото: pixabay.com

Стиральная машина – это незаменимая помощница для каждого из нас, а чтобы она работала как можно дольше, нужно придерживаться простых рекомендаций по ее эксплуатации.

В общем, специалисты рекомендуют запускать машинку не чаще 2 раз в день. Однако если есть маленькие детки или большая семья, то стирать приходится ежедневно по несколько раз. И это не запрещается производителем. А чтобы прибор работал максимально долго и не ломался, следует придерживаться нескольких советов.

Как правильно пользоваться машинкой, если вы стираете более двух раз в день

  • Обязателен перерыв между циклами стирки. Чтобы не перегревался двигатель, машинке нужен "отдых". Это позволит машинке остыть, что очень важно для приборов с интенсивными режимами стирки. Производители отмечают, что нужно делать перерывы между циклами по 30 минут. За это время машинка остынет и будет готова работать дальше.
  • Регулярные интервалы между циклами стирки. Чтобы вещи хорошо отстирались, а стиральная машинка работала без сбоев, нужно делать перерывы, и вот зачем. Во время интенсивной работы нагревающий воду термостат может работать не точно, а это напрямую влияет на работу прибора и качество стирки.
  • Умеренная нагрузка. Не следует класть в барабан много вещей, потому что одежда будет оказывать дополнительное давление на него. Это может привести к быстрому износу деталей бытового прибора. Старайтесь равномерно распределять белье на несколько циклов, соблюдая рекомендуемый вес.
  • Режимы стирки. Для оптимизации процесса стирки производители предусмотрели ряд программ, экономящих энергозатраты прибора. Режим "быстрая стирка" или "экономный режим" значительно облегчают нагрузку на стиралку, уменьшая время между циклами.
  • Регулярное обслуживание прибора. Следите за тем, чтобы барабан, шланги и фильтры находились в надлежащем состоянии. Надо убедиться, что детали стиральной машины хорошо работают и не нуждаются в замене. Периодически прочищайте фильтры во избежание поломок и чтобы повысить эффективность стиральной машинки, тогда она будет работать вечно.

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