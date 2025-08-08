Сколько раз в день нужно кормить кошку, чтобы долго жила, была активной и здоровой

Сколько раз в день нужно кормить кота / © Associated Press

Рассказываем, сколько раз в день следует кормить кошку, чтобы она долго жила, была активной и здоровой.

Универсальная норма кормления кошек

Здоровую взрослую кошку необходимо кормить 2 раза в день — утром и вечером. Такой график соответствует ее естественному биоритму, когда животное наиболее активно. В дикой природе кошки охотятся именно в это время.

Исключения из правила.

Котята до 6 месяцев. Их нужно кормить 4-5 раз в день, ведь они быстро растут и обладают высоким уровнем энергии.

Кошки зрелого возраста или имеющие хронические заболевания могут потребовать питания 3-4 раза в день небольшими порциями. Лучше всего в таких случаях проконсультироваться с ветеринаром.

Беременные и кормящие кошки нуждаются в более частом и калорийном рационе, обычно это 3-4 раза в день.

Кошки на «свободном питании». Если у кошки всегда есть доступ к пище — это допустимо только для сухого корма и при нормальном весе. Но важно контролировать количество во избежание переедания.

Какие еще советы по кормлению кошек