Сколько раз в день нужно кормить кошку, чтобы долго жила, была активной и здоровой
Кормление кошки кажется простой задачей, но именно в этом деле хозяева пушистиков часто допускают ошибки. Неправильный режим питания может привести к перееданию, ожирению или истощению любимца.
Рассказываем, сколько раз в день следует кормить кошку, чтобы она долго жила, была активной и здоровой.
Универсальная норма кормления кошек
Здоровую взрослую кошку необходимо кормить 2 раза в день — утром и вечером. Такой график соответствует ее естественному биоритму, когда животное наиболее активно. В дикой природе кошки охотятся именно в это время.
Исключения из правила.
Котята до 6 месяцев. Их нужно кормить 4-5 раз в день, ведь они быстро растут и обладают высоким уровнем энергии.
Кошки зрелого возраста или имеющие хронические заболевания могут потребовать питания 3-4 раза в день небольшими порциями. Лучше всего в таких случаях проконсультироваться с ветеринаром.
Беременные и кормящие кошки нуждаются в более частом и калорийном рационе, обычно это 3-4 раза в день.
Кошки на «свободном питании». Если у кошки всегда есть доступ к пище — это допустимо только для сухого корма и при нормальном весе. Но важно контролировать количество во избежание переедания.
Какие еще советы по кормлению кошек
Всегда соблюдайте одно и то же время кормления, это стабилизирует процессы пищеварения у животных.
Лучше не смешивать сухой и влажный корм в один прием пищи, следует давать их отдельно.
Следите за весом, аппетитом и активностью животного, это лучший индикатор здоровья вашего любимца.
Чистая вода должна быть в постоянном доступе.