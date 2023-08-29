Сколько сахара нужно на 1 кг ягод или фруктов для идеального варенья: советы эксперта

Сколько сахара нужно на 1 кг ягод для варенья

Чаще всего, в рекомендациях, сколько сахара добавлять для приготовления варенья из ягод или фруктов ориентируются на то, насколько сладкий продукт. Если, например, ягода сладкая, советовали добавлять 400-500 г сахара, а если кислая – вдвое больше. К примеру, на кг вишни добавить 1 кг сахара.

Как отмечает кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко, ранее большинство кулинарных книг рекомендовало использовать сахар в количестве, равном массе ягод.

Но, по мнению ресторатора. это не правильно, сахар никакого вкуса ягодам не прибавляет. Клопотенко рекомендует на 1 кг ягод добавлять полкилограмма сахара, а если ягода кислая, та же вишня, то количество сахара увеличить до 600 г, но не больше.

Также кулинар, поскольку не все ягоды и фрукты сочные, рекомендует засыпать их сахаром на ночь, чтобы они пустили сок, а варить на следующий день.

Чем отличаются варенье, джемы и конфитюры

Как отмечает Клопотенко, все эти продукты делают из свежих ягод и фруктов, а иногда даже из овощей.

Джем имеет однородную структуру, может быть разной густоты в зависимости от времени приготовления. Чтобы загустить джем, можно добавлять к нему яблочный пектин.

Варенье содержит целые ягоды или большие куски ягод.

Конфитюр – это нечто среднее между джемом и вареньем. Он обязательно должен иметь неоднородную структуру, но целых ягод в нем нет, разве что кусочки.

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