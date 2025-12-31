Сколько сейчас стоит медь в Украине и почему она подорожала

Сколько стоит медь

Медь — это металл, который мы встречаем буквально повсюду: от старых проводов в амбаре до сложных элементов отопления и бытовой техники. Из-за своей высокой электропроводности и устойчивости она стала незаменимой в современном мире. Многие украинцы сегодня интересуются, почему стоимость этого металла в последнее время бьет рекорды и сколько можно получить, сдав медный лом.

Сколько сейчас платят за медь в Украине

Следует понимать, что для большинства из нас медь — это прежде всего металлолом. Цена на нее не фиксирована и зависит от многих факторов: региона, удаленности от крупных перерабатывающих заводов и, конечно, чистоты самого металла. По данным профильных ресурсов и пунктов приема вторсырья, средняя стоимость килограмма меди в разных областях Украины выглядит примерно так:

Киев и область: цены колеблются от 240 до 350 грн.;

Винницкая область: в среднем можно получить 320–345 грн;

Запорожье: пункты приёма предлагают около 317–370 грн;

Харьковская область: чистый металл часто дают от 350 до 390 грн;

Днепр и область: здесь зафиксированы одни из самых высоких показателей — до 396 грн за килограмм.

Эти цифры постоянно меняются, поэтому перед поездкой в пункт приема лучше уточнить актуальный тариф по телефону.

Почему цены стремительно пошли вверх

Рост стоимости меди в Украине — это не случайность, а отражение глобальных процессов. Во-первых, мировой рынок переживает настоящий бум: в 2025 году цена на международных биржах достигла отметки в 13 тысяч долларов за тонну. Поскольку украинские предприятия работают в рамках глобальной экономики, внутренние цены автоматически подтягиваются мировым.

Во-вторых, медь стала критически важной для «зеленой» энергетики и производства электромобилей. Спрос на нее растет быстрее, чем возможности добычи. Новые месторождения открываются редко, а старые постепенно истощаются. В таких условиях вторичное сырье (тот же лом) становится чрезвычайно ценным ресурсом для промышленности.

Что следует знать обычному потребителю

Высокая цена на медь имеет две стороны медали. С одной стороны, если у вас накопились старые кабели или детали, сейчас идеальное время, чтобы выгодно сдать их. Больше всего ценится чистая медь — без изоляции, следов пайки или других примесей. Сравнение цен в разных пунктах приёма поможет найти наиболее привлекательное предложение.

Не считая того, удорожание этого сплава безизбежно ведет к росту цен на продукты, где он употребляется. Это касается электропроводки, кондиционеров, холодильников и многих строительных материалов.

Следовательно, медь сегодня — это не просто металл, а важный финансовый показатель. Ее высокая стоимость в Украине (от 240 до 400 грн за кг) обусловлена мировым дефицитом, и пока предпосылок значительного снижения цены не наблюдается.