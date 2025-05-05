Сколько стоит металлолом в Украине в 2025 году, цены на черные и цветные металлы, где найти «сокровища» дома

Сколько стоит металлолом

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Чтобы выгодно сдать металлолом, необходимо ориентироваться в актуальных ценах на разные металлы, знать, какие ценные экземпляры могут найтись дома и понимать, где расположены надежные пункты приема.

Факторы, определяющие цену металлолома в 2025 году

Цены на металлолом в Украине в 2025 году по-прежнему зависят от многих факторов, среди которых:

Тип металла, цветные металлы традиционно стоят значительно дороже черных.

Качество лома — чистота, сортировка и отсутствие загрязнений повышают стоимость. Наличие примесей, ржавчины, краски, органических остатков (земля, ил) значительно снижает стоимость металлолома. Чем чище металл, тем выше его цена.

Большие объемы часто принимаются по более высоким ценам. Каждый пункт приемки устанавливает свои минимальные объемы для оптовых цен.

Ценовые колебания между областями сохраняются. Чем ближе местонахождение металлолома к пункту приемки, тем ниже транспортные расходы и, соответственно, выше закупочная цена.

Мировые цены на металлы и внутренний спрос продолжают влиять на стоимость металлолома.

Подготовка лома. Разделение металлолома по видам (черный, цветной), сортам и размерам позволяет увеличить его стоимость. Тщательная подготовка металлолома к сдаче (очистка, резка) упрощает приемку и повышает цену. Крупногабаритный металлолом, не требующий дополнительной обработки, оценивается выше.

Возможность самостоятельной доставки металлолома продавцом также влияет на стоимость. Если для демонтажа и погрузки требуется специальная техника или оборудование, это может повлиять на конечную стоимость.

Актуальные цены на металлолом в Украине в 2025 году

Примерные цены на некоторые виды металлолома в Украине по состоянию на май 2025 года (на основе доступных данных за начало года и текущие тенденции):

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Черный металлолом (за 1 кг): В начале 2025 цены колебались в пределах от 3-5 грн до 7-8 грн за килограмм в зависимости от региона. Прогнозы на лето 2025 указывают на возможное снижение до 5-7 грн/кг , с последующим ростом до 8-12 грн/кг для крупных партий осенью.

Медь (1 кг). Медь остается одним из самых ценных видов лома. В феврале-марте 2025 года цены варьировались в широком диапазоне от 250 до 365 грн за килограмм в зависимости от региона и чистоты. В мае 2025 года цены в разных областях Украины колебались от 200 до 340 грн/кг. Прогнозы на 2025 год указывают на среднюю цену в пределах 270-310 грн/кг с возможным ростом до 320 грн/кг и выше в отдельных пунктах приема.

Алюминий (1 кг). Цены на алюминиевый металлолом в первом квартале 2025 года колебались в пределах 40-60 грн/кг . Прогнозируется, что средняя цена в течение 2025 года составит 40-60 грн/кг , а на электротехнический алюминий может достигать 80 грн/кг . В некоторых регионах, таких как Запорожская область, цены в начале 2025 года могли достигать 90 грн/кг.

Латунь (за 1 кг): В 2025 году цена на латунный лом может составлять ориентировочно 170-190 грн/кг .

Нержавеющая сталь (за 1 кг): Цены на нержавейку в 2025 году прогнозируются в пределах 35-45 грн/кг.

Приведенные цены предварительные и могут отличаться в различных пунктах приема и регионах Украины. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуется связываться непосредственно с пунктами приема металлолома в вашем городе или области.

Где найти черный металл

Черные металлы, такие как сталь, железо и чугун, хотя и не отличаются высокой ценой, однако наиболее распространены в быту.

Сельскохозяйственный инвентарь — старые детали от плугов, борон и т.д.

Запчасти транспорта — отработанные автомобильные детали, рамы велосипедов и мотоциклов, элементы тракторов.

Орудия для рыбалки и охоты. Старые спиннинги, ружья (сдавать только при наличии соответствующих документов).

Металлические части инструментов, то есть топоры, пилы, молотки.

Строительные материалы — остатки гвоздей, шурупов, металлических профилей.

Старая бытовая техника — отжившие свой возраст холодильники, стиральные машины, утюги.

Мебельная фурнитура — металлические ручки, петли, ножки.

Особое внимание следует обратить на электродвигатели, ведь их корпус, ротор и статор часто изготовлены из черного металла. Также немало черного металла может содержаться в корпусах старых холодильников — в зависимости от сплава и толщины металла, его вес может достигать от 20 до 70 килограммов.

Заработок на черном металле будет относительно небольшим. Конечная стоимость зависит от наличия ржавчины, грязи, краски, различных примесей и общего состояния металла. Чем чище и качественнее лом, тем выше будет цена.

Где найти цветной металл дома

Особенно ценны цветные металлы, такие как медь, алюминий и латунь, которые широко используются в различных бытовых и промышленных изделиях. Произведите тщательную инвентаризацию своего имущества, и вы непременно найдете металлические сокровища, готовые к выгодной сдаче.

Медь благодаря своей великолепной электропроводности и пластичности является одним из самых ценных цветных металлов. Оглянитесь вокруг — где же в вашем доме может скрываться это «красное» сокровище?

Тщательно проверьте старую электропроводку, особенно толстые кабели и провода. Даже снятая изоляция может скрыть ценную медную жилу. Загляните внутрь старых холодильников и телевизоров. Их внутренние компоненты, в частности теплообменники и обмотки двигателей часто содержат значительное количество меди. Старые сантехнические трубы, краны и фитинги могут быть изготовлены из меди или содержать сплавы. Отработанные электродвигатели от различных устройств имеют медные обмотки, которые высоко ценятся в пунктах приема. Некоторые элементы дверных замков и мебельных ручек могут быть изготовлены из меди или сплавов. Старые люминесцентные лампы могут содержать небольшое количество меди. В автомобилях медь используется в проводке, радиаторах и других деталях. Отдельные элементы старых канализационных систем могут быть медными.

Алюминий, благодаря своей легкости и стойкости к коррозии, также широко используется в обиходе. Где же в вашем доме можно найти этот «серебристый» металл?

Просмотрите свою посуду — кастрюли, сковородки, ложки и тарелки часто изготавливаются из алюминия. Обратите внимание на старые оконные рамы и алюминиевые профили, которые могли остаться после ремонта. Некоторые детали автомобилей, такие как диски и радиаторы, могут быть алюминиевыми. Бытовая техника Корпуса и внутренние элементы многих бытовых приборов могут содержать алюминий. Не стоит недооценивать алюминиевые банки от напитков. Собрав значительное количество, вы сможете получить за них небольшое, но приятное вознаграждение.

Латунь, сплав меди и цинка отличается своим характерным золотистым оттенком и прочностью. Где в вашем доме может встретиться этот благородный металл?

Внимательно осмотрите старые краны, смесители, вентили и фитинги. Нередко они изготовлены именно из латуни. Также обратите внимание на старые радиаторы отопления и холодильные трубки. Разнообразные ручки, подсвечники, статуэтки и другие декоративные изделия могут быть латунными. Если у вас есть старые детали промышленного оборудования, следует проверить их на содержимое латуни. Если вы являетесь законным владельцем гильз от патронов, они также могут быть изготовлены из латуни.

Кроме этих трех основных цветных металлов, не забывайте о нержавеющей стали, которая часто используется в изготовлении столовых приборов, кухонного оборудования и моек, а также других металлов, которые могут иметь ценность.

Всегда проверяйте законность происхождения металла, который вы планируете сдавать. Опасные отходы, такие как аккумуляторы, подлежат утилизации только в специализированных пунктах. Тщательный обзор вашего дома может принести не только освобождение от ненужных вещей, но и приятный финансовый бонус.

Как найти пункты приема металлолома в Украине

Сеть пунктов приема металлолома в Украине остается разветвленной. Найти ближайший пункт можно с помощью: онлайн-карт и поисковых систем, местных досок объявлений, специализированных онлайн-платформ.

При выборе пункта приёма обращайте внимание на репутацию, актуальные цены, условия приема, наличие лицензии и удобство расположения.