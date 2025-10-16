Сколько стоят дрова в октябре 2025 года: что будет дальше с ценами на топливо

Сколько стоят дрова

С приближением пикового сезона холодов в октябре 2025 года заготовка дров снова становится ключевым финансовым вопросом для многих украинских семей, особенно в частных домах. В этом году стоимость твердого топлива, как и ожидалось, ощутимо выросла, оставив позади летние ценовые показатели. Основной причиной является традиционный сезонный рост спроса и удорожание логистики.

Сколько стоит куб дров: обзор октябрьских цен

Как отмечают эксперты, в частности, лесник из Киевщины Николай Коваленко, только с начала октября цены выросли в среднем на 200–600 гривен за кубометр. Это явилось прямым следствием исчерпания летних запасов и увеличения расходов на транспортировку.

Для сравнения:

Твердые лиственные породы (например, дуб, граб или бук), которые еще в августе стоили примерно 1700–2200 гривен за кубометр, теперь реализуются по цене от 1800 до 2600 грн/м³.

Хвойные и мягкие породы (сосна, ольха, тополь) также ощутимо подорожали. Если в конце лета их стоимость держалась в пределах 900–1100 гривен за кубометр, то сейчас их цена стартует от 1300 грн/м³.

Наиболее весомыми факторами роста являются повышенный спрос со стороны домохозяйств, увеличение затрат на заготовку древесины и значительное удорожание логистики, прямо коррелируемое с ценами на топливо.

Прогноз цен на дрова на зиму: стоит ли спешить закупать

Относительно дальнейшей динамики цен специалисты отмечают, что по состоянию на середину октября существенных предпосылок для дальнейшего резкого скачка цен нет, и стоимость дров может сохраняться на относительно стабильном уровне до конца года.

Однако стоимость дров может возрасти на несколько сотен гривен за кубометр в случае реализации следующих рисков:

Погодные условия. Длительные и сильные морозы могут спровоцировать непредвиденный пиковый спрос, быстро исчерпающий запасы и спровоцирующий очередное повышение цен.

Стоимость топлива. Любой существенный рост цен на дизельное топливо, необходимый для работы лесозаготовительной техники и грузовиков-перевозчиков, автоматически удорожает и конечный продукт.

Эксперты рекомендуют не откладывать закупку, поскольку выигрыш в цене уже недостижим, а дальнейшее похолодание лишь увеличит логистические и финансовые риски. Важно помнить, что дрова следует покупать исключительно у легальных продавцов (например, через государственную систему ДроваЕ), чтобы гарантировать качество и избежать возможных штрафов.