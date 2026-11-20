Как уменьшить расход электричества во время стирки / © pexels.com

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Стоимость одного цикла стирки зависит не только от тарифа на электроэнергию, но и температуры воды, продолжительности программы, загрузки и класса энергоэффективности стиральной машины. Больше всего электричества обычно тратится на нагрев воды, поэтому стирка при 30–40 °C часто обходится дешевле, чем при 60 °C. По тарифу, действующему в Украине в ноябре 2026 года, электроэнергия для большинства бытовых потребителей стоит 4,32 грн. за 1 кВт·ч. Правительство продлило его действие до 30 апреля 2027 года. Итак, даже несколькочасовая стирка обычно обходится всего в несколько гривен, точная сумма зависит от модели и выбранной программы.

Сколько электроэнергии потребляет стиральная машина за одну стирку

У современных стиральных машин среднее потребление электроэнергии на программе «Эко 40-60» часто составляет примерно 0,4-0,8 кВт·ч за цикл. Однако конкретные показатели отличаются в зависимости от модели и количества белья.

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Например, на официальном сайте производителя Gorenje для одной из моделей отмечено потребление 0,472 кВт·ч за цикл программы «Эко 40–60». В инструкции к стиральной машине Samsung приведены другие показатели: около 0,6 кВт·ч за стирку при 40 °C и 0,75 кВт·ч при 60 °C при определенных условиях испытания.

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Следовательно, ориентировочное потребление может быть таким:

экономная программа — 0,4-0,5 кВт·ч;

обычная стирка при 40 °C — 0,5-0,7 кВт·ч;

стирка при 60 °C — 0,7–0,9 кВт·ч и более;

интенсивные программы с нагреванием воды могут потребовать еще больше электроэнергии.

Это приблизительные ориентиры, а не универсальные нормы. Точные данные для конкретной модели можно найти в инструкции или энергетической этикетке.

Сколько стоит один цикл стирки по тарифу 4,32 грн

В ноябре 2026 года бытовые потребители в Украине оплачивают электроэнергию по тарифу 4,32 грн. за кВт·ч. Кабинет Министров продлил действие этой цены до 30 апреля 2027 года.

Если умножить потребление стиральной машины на тариф, получим следующие суммы:

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0,4 кВт·ч — примерно 1,73 грн;

0,5 кВт·ч — 2,16 грн;

0,6 кВт·ч — 2,59 грн;

0,7 кВт·ч — 3,02 грн;

0,8 кВт·ч — 3,46 грн;

0,9 кВт·ч — 3,89 грн.

Таким образом, одна обычная стирка чаще всего обходится примерно в 2–4 гривны за электроэнергию. Если стирать каждый день, за месяц наберется ориентировочно 60–120 грн в зависимости от количества циклов и выбранных режимов.

Важно учитывать, что это только затраты на электричество. Вода, моющие средства и другие бытовые расходы в расчет не входят.

Сколько стоит час работы стиральной машины

Продолжительность программы не позволяет точно определить затраты на электроэнергию. Например, стирка может длиться три часа, но нагрев воды происходит преимущественно в начале цикла. При дальнейшем вращении барабана и полоскании потребление может быть значительно ниже.

Если программа длится 2,5 часа, а за весь цикл машина использовала 0,5 кВт·ч, общая стоимость составит 2,16 грн. Условно это около 86 копеек в час, но фактическое потребление неравномерно, потому считать эту сумму постоянной почасовой ценой неправильно.

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Чтобы узнать реальные затраты, можно воспользоваться бытовым счетчиком электроэнергии, показывающим потребление отдельного прибора.

Как уменьшить расход электричества во время стирки

Самый простой способ сэкономить — не устанавливать высокую температуру без надобности. Нагрев воды является одним из наиболее энергозатратных этапов работы стиральной машины. Если вещи не имеют сложных загрязнений, часто достаточно программы при более низкой температуре.

Также следует полностью, но без перегрузки заполнять барабан, использовать режим «„Эко и регулярно очищать фильтр. Не нужно запускать машину ради нескольких вещей, если их можно постирать вместе со следующей загрузкой.

При выборе новой техники обращайте внимание на этикетку. По правилам Европейского Союза, на ней отмечают потребление электроэнергии за 100 циклов программы «Эко 40–60». Чтобы узнать затраты на одну стирку, это число нужно разделить на 100.

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