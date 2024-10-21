Сколько в среднем служит матрас: как понять, что его уже пора менять

Причиной дурного сна и бессонницы может стать даже старый неудобный матрас. Поэтому очень важно вовремя его заменить на новый.

Срок службы матраса

Какпишут в Best Life, если вы последний раз покупали матрас 10 лет назад, уже пришло время подумать о покупке нового. Хотя вам и может казаться, что старик все еще удобен и не испортился, однако ежедневно он испытывает немалую нагрузку. Из-за длительного срока эксплуатации происходит сильный износ материалов, поэтому матрас прекращает поддерживать тело во время отдыха.

Сколько в среднем служит матрас? Точного ответа не существует. Но большинство изготовителей дают на свои изделия именно гарантию в 10 лет. Считается, что в этот период он всецело сохраняет все свои рабочие качества, а позже начинает постепенно терять упругость.

Появление неравенств

Конечно, естественный износ — это неизбежный процесс. Но, если вы заметили, что матрас стал неровным и "горбатым", значит, пришло время его заменить. Со временем наполнитель внутри может мигрировать, образуя эти неровности. Из-за них тело не получает нужной поддержки, в нем появляется дискомфорт после сна. Причем проблема встречается не только в дешевых, но и в дорогих моделях.

Утром вы чувствуете боли в теле

Матрас должен поддерживать правильное положение тела во время отдыха. Если утром вы постоянно чувствуете боль в спине, суставах или других частях тела – это повод задуматься о покупке нового матраса. Именно боль в спине – частая жалоба тех, кто спит на старых или дешевых моделях. Из-за недостаточной поддержки оказывается давление на суставы и мышцы.

"Вылезшие" пружины

Этот признак касается пружинных или гибридных матрасов. Если вы видите или ощущаете пружины во время сна, нужно искать новую модель. Пружинные матрасы сегодня все еще очень популярны, хотя они отличаются более коротким сроком службы по сравнению с другими видами. Обычно это 6-8 лет.

Ухудшение аллергии

Из-за старого матраса у вас может развиться аллергия. А все потому, что в нем размножаются пылевые клещи, которые любят теплую и влажную среду. Они питаются мертвыми дольками вашей кожи, а выделение пылевых клещей вызывают у людей проявления аллергии (кашель, чихание, заложенность носа).

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