Сколько воды должна пить собака и когда жажда становится опасным симптомом

Собака / © pexels.com

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В норме собака выпивает около 40–60 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела в сутки. В жару, после активных прогулок или физических нагрузок этот показатель может увеличиваться. Однако если домашний питомец вдруг начал постоянно пить значительно больше, чем обычно, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Об этом сообщил AKC.

Ветеринары объясняют, что чрезмерную жажду у собак называют полидипсией. Чаще всего она сопровождается полиурией — увеличением количества мочеиспусканий. По словам специалистов, во многих случаях причиной становится заболевание, которое сначала заставляет организм терять больше жидкости с мочой, а уже потом провоцирует сильную жажду.

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Эксперты отмечают, что с технической точки зрения о полидипсии обычно говорят в том случае, когда собака выпивает более 100 миллилитров воды на килограмм веса ежедневно. В то же время поводом для беспокойства может стать и меньшее увеличение потребления воды, если оно существенно отличается от привычных показателей конкретного животного.

Владельцам рекомендуется обращать внимание на любые изменения в поведении питомца. Тревожными сигналами могут служить ситуации, когда миску приходится наполнять чаще, собака начинает искать воду в необычных местах, чаще просится на улицу или вдруг начинает мочиться в доме.

Кроме того, чрезмерная жажда нередко сопровождается другими симптомами. Среди них — вялость, потеря веса, рвота, диарея, одышка и изменения аппетита.

По словам ветеринаров, причин полидипсии может быть более 30. Чаще всего она связана с сахарным диабетом, болезнью Кушинга и хроническими заболеваниями почек. Также чрезмерное потребление воды может возникать из-за повышенного уровня кальция в крови, заболеваний печени, инфекций матки у самок, инфекций мочевыводящих путей или в качестве побочного эффекта некоторых лекарств.

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Реже проблема может быть связана с особенностями поведения. Так называемая психогенная полидипсия иногда встречается у молодых, тревожных, подверженных стрессу или чрезмерно активных собак, которые начинают пить больше воды без физиологической необходимости.

Чтобы установить причину, ветеринар собирает информацию об изменениях в поведении животного и назначает обследование. Обычно первичная диагностика включает общий анализ крови, биохимическое исследование и анализ мочи. При необходимости могут проводиться дополнительные тесты.

Специалисты подчеркивают, что нельзя самостоятельно ограничивать доступ собаки к воде. Это может привести к обезвоживанию и нарушению водно-солевого баланса. Ветеринары рекомендуют обращаться за помощью сразу же после появления необычных изменений, ведь раннее выявление проблемы значительно повышает шансы на успешное лечение и помогает избежать серьезных осложнений.

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