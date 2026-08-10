Сколько воды машина тратит на одну стирку: покажет эта цифра на панели прибора

Сколько воды тратит стиральная машина / © Freepik

Реклама

Стиральная машина значительно упрощает быт, но во время каждого цикла потребляет не только электроэнергию, но и воду. Однако точное количество воды зависит от модели, загрузки барабана и выбранной программы. Потому универсальной цифры для всех машин не существует. В современных моделях средний расход воды за один стандартный цикл часто составляет около 40–60 литров. Экономные приборы могут использовать около 35–45 литров, тогда как старые или большие машины при определенных программах способны тратить 70–100 литров и даже больше.

Какая цифра на панели показывает расход воды

Здесь есть важный нюанс: не каждая стиральная машина имеет на панели показатель расхода воды.

Реклама

На дисплее можно увидеть время стирки, температуру, обороты отжима, вес загрузки, остаточное время или потребление электроэнергии. Если производитель предусмотрел функцию контроля ресурсов, некоторые модели могут показывать ориентировочный расход воды и энергопотребления.

Реклама

Поэтому не следует автоматически считать, что любое число на дисплее означает литры воды. Точную информацию нужно искать в инструкции к конкретной модели или в ее технических характеристиках.

От чего зависит количество воды

Прежде всего значение имеет выбранное приложение. Быстрая или экономичная стирка обычно использует меньше воды, чем длительные циклы с дополнительными полосканиями.

На расход также влияют:

Загрузка барабана. Современные машины могут определять вес белья и соответственно корректировать количество воды.

Дополнительное полоскание. Эта функция увеличивает общий расход, поскольку машина набирает воду еще несколько раз.

Температура. Сама температура не всегда напрямую определяет количество воды, но программы с высокой температурой могут иметь другой алгоритм стирки.

Модель машины. Приборы с разными технологиями контроля уровня воды могут заметно отличаться по расходам.

Можно ли уменьшить расход воды

Да. Самый простой способ — не запускать машину полупустой без надобности. Если белья мало, лучше воспользоваться программой, предусматривающей небольшую загрузку.

Реклама

Не следует без необходимости включать дополнительное полоскание. Также экономные режимы могут помочь снизить использование ресурсов, хотя конкретная экономия зависит от модели.

В то же время, не нужно перегружать барабан ради экономии. Чрезмерное количество белья ухудшает качество стирки и может создавать дополнительную нагрузку на механизмы.

Как узнать точный расход воды своей машины

Если дисплей не показывает количество используемой воды, проверьте руководство или техническую документацию. Там производитель обычно указывает средний расход за цикл или показатели для отдельных программ.

Для бытовой оценки можно установить счетчик воды с функцией контроля расхода, если это технически возможно в вашей системе водоснабжения.

Реклама

Новости партнеров