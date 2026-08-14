Сколько воды нужно пить, чтобы снизить высокое артериальное давление: что об этом говорят врачи

Сколько воды пить при гипертонии / © www.freepik.com/free-photo

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Вода необходима организму для нормальной работы сердца, сосудов, почек и других систем. Однако утверждение, что определенное количество выпитой воды способно быстро снизить высокое АД, требует уточнения. В современных рекомендациях отсутствует универсальная норма воды, которую нужно выпить именно для снижения давления. При гипертонии гораздо важнее поддерживать нормальное увлажнение организма и не заменять водой назначенное врачом лечение.

Сколько воды нужно пить каждый день

Для здоровых взрослых ориентиром могут быть общие потребности организма в жидкости. По данным Национальных академий США, суточная потребность в общем количестве жидкости составляет около 2,7 литра для женщин и 3,7 литра для мужчин. Важно, что это не количество обычной воды, которую нужно выпить: показатель включает жидкость из всех напитков и еды.

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Поэтому заставлять себя выпивать несколько литров чистой воды только из-за повышенного давления не стоит. Потребность в жидкости зависит от температуры воздуха, физической активности, питания, возраста и состояния здоровья.

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В жару или при активных физических нагрузках организм теряет больше жидкости, поэтому потребность в воде растет. В то же время, людям с определенными заболеваниями сердца или почек количество жидкости может быть необходимо ограничивать — этот вопрос следует согласовывать с врачом.

Может ли вода снизить давление

Если человек испытывает жажду или потерял много жидкости, его восстановление важно для нормальной работы организма. Но вода не является лекарством от гипертонии.

Современные рекомендации по контролю АД делают акцент на комплексном подходе: здоровом питании, уменьшении количества натрия, достаточной физической активности, контроле массы тела, ограничении алкоголя и, при необходимости, медикаментозном лечении.

Особенно важно обратить внимание на соль. Избыток натрия может способствовать повышению давления, поэтому замена соленых продуктов на менее соленые и соблюдение принципов DASH-питания имеют гораздо большее значение для долгосрочного контроля давления, чем попытки выпить дополнительный стакан воды.

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Почему не нужно пить воду большими порциями

Ошибочно считать, что чем больше воды выпить за короткое время, тем быстрее нормализуется давление. Такой подход не имеет доказанной пользы для лечения гипертонии.

Лучше равномерно пить в течение дня, ориентируясь на жажду и индивидуальные рекомендации врача. Чрезмерное употребление воды также не безопасно: организм имеет ограниченную способность выводить лишнюю жидкость.

Если человек принимает препараты от давления, нельзя самостоятельно отменять или изменять их дозу, заменяя таблетки водой или другими домашними методами.

Что действительно помогает контролировать давление

Поддерживать нормальный уровень АД помогает не один отдельный продукт или напиток, а система ежедневных привычек. Следует контролировать количество соли в рационе, чаще выбирать овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, источники полезных жиров и белка, поддерживать здоровую массу тела и регулярно двигаться. Также важно не злоупотреблять алкоголем и следить за показателями давления. Именно такие изменения входят в актуальные рекомендации по профилактике и лечению гипертонии.

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Когда высокое давление требует срочной помощи

Не стоит пытаться сбить очень высокое давление большим количеством воды. Если показатель после повторного измерения составляет более 180/120 мм рт. ст., это требует срочной медицинской оценки. Если одновременно с очень высоким давлением появились боли в груди, одышка, слабость или онемение, нарушение зрения или речи, необходима неотложная помощь.

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