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Сколько воды пить ежедневно по возрасту: все не так просто, как кажется — подсчеты ученых
Возраст меняет потребность в жидкости, но не вся она должна поступать из стакана. В суточном количестве учитывают также молоко, супы и фрукты.
Потребности человеческого организма в воде отличаются в зависимости от возраста, и этому есть научное основание. Сколько нужно выпивать воды ежедневно — разобрались ученые.
Венгерское издание Házipatika приводит точные цифры, пересказывая научное заключение Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов. В общем, для женщин общее суточное количество составляет 2000 мл, для мужчин — 2500 мл, а для детей значения изменяются с возрастом. Важный нюанс: в суточные нормы входит не только чистая вода, ее следует учитывать также из других напитков и продуктов.
«Рекомендация EFSA учитывает не только выпиваемую жидкость: в общее поступление воды входит вода как из напитков, так и из пищи», — объясняет издание.
У младенцев суточную потребность покрывают прежде всего молоко или смесь
Самым маленьким детям количество определяют с учетом массы тела. Для младенцев 0–6 месяцев ориентир составляет 100–190 мл на килограмм в сутки. Следует учесть, что речь идет преимущественно о воде, которая содержится в грудном молоке или смесях, которыми кормят малыша.
Здоровым детям этого возраста, получающим надлежащее вскармливание, обычно не требуется дополнительная вода даже в жару. Смесь готовят с тем количеством воды, которое предусматривает инструкция.
Для младенцев 6–12 месяцев общий ориентир — 800–1000 мл в сутки, включая воду в молоке, смеси и прикорме. Когда от шести месяцев начинается прикорм, с едой можно предлагать небольшие количества воды. Молоко или смесь остаются важными источниками жидкости.
От года до взрослого возраста потребность меняется
У старших детей суточные значения постепенно растут, а с девяти лет в таблице отдельно приведены ориентиры для девушек и парней. Все цифры ниже — общее поступление воды из еды и напитков в сутки.
|
Возраст или группа
|
Общее количество воды в сутки
|
Дети 1–2 лет
|
1100–1200 мл
|
Дети 2-3 лет
|
1300 мл
|
Дети 4–8 лет
|
1600 мл
|
Девушки 9–13 лет
|
1900 мл
|
Ребята 9–13 лет
|
2100 мл
|
Девушки и женщины от 14 лет
|
2000 мл
|
Ребята от 14 лет
|
2500 мл
|
Беременный
|
2300 мл
|
Женщины, кормящие грудью
|
2700 мл
Эти значения рассчитаны на здоровых людей при умеренной температуре и средней физической активности. На индивидуальную потребность влияют размеры тела. Жара, лихорадка, рвота, диарея и усиленные нагрузки могут ее увеличивать; при некоторых болезнях врач, напротив, ограничивает потребление жидкости, поэтому таблица не заменяет персональные назначения.
В старшем возрасте жажда может ослабевать
Потребность в жидкости не всегда дает о себе знать сильной жаждой. У пожилых людей это ощущение может ослабевать, в то же время они, как и младенцы, более уязвимы к обезвоживанию.
Недостаток жидкости может проявляться сухостью во рту, головными болями, усталостью, головокружением, уменьшением количества и потемнением мочи. Тяжелое обезвоживание грозит кровообращению и работе почек.
Однако больше воды не всегда значит лучше. Очень большое количество за короткое время может превысить способность почек выводить избыток и опасно снизить концентрацию натрия в крови. Это состояние называют гипонатриемией.
Суп, чай и фрукты тоже входят в суточное количество
Подсчет не заканчивается на обычной воде или газировке. В общее поступление также входят несладкие фруктовые и травяные чаи, черный и зеленый чай, кофе в умеренном количестве, молоко и растительные напитки без добавленного сахара.
Воду организм получает с супами, огурцами, помидорами, арбузом и апельсинами. Большую часть жидкости издание советует получать из воды, но и то, что было в тарелке, уже вносит свой вклад в суточное количество.
Напомним, ранее мы писали, как хранить воду долгое время в условиях чрезвычайных ситуаций. Просто набрать воду в первые попавшиеся бутылки недостаточно, ведь без правильной тары и обработки она быстро испортится.