О результатах нового исследования написали в Daily Mail.

Израильские ученые выяснили, что для появления взаимной симпатии между двумя людьми достаточно двух минут.

Проведя исследования физиологических реакций участников экспресс-свиданий, они обнаружили, что у пар, испытавших интерес друг другом, уже через 120 секунд начинает совпадать интенсивность потоотделения. Это физиологическое совпадение исследователи определили как ключевой индикатор так называемой “синхронизации” — процесса, сигнализирующего о возможном возникновении романтической связи.

После физиологической синхронизации следующим этапом сближения между потенциальными партнерами становится отражение движений. Мужчина и женщина начинают невольно копировать друг друга одновременно улыбаться, кивать головой, двигать руками или ногами. Этот феномен, как отмечает автор исследования Шир Ацил, свидетельствует о формировании межличностной связи на подсознательном уровне.

По словам ученого, то насколько успешным будет взаимодействие с потенциальным партнером, в значительной степени зависит от того, удается ли людям достичь телесной синхронизации. Наблюдения доказали, что уже на второй минуте свидания начинает формироваться естественная слаженность в действиях, которая может являться индикатором романтического тяготения.

С позиции эволюционной психологии в процессе выбора партнера человек, не осознавая этого, ориентируется на определенные внешние признаки — цвет волос, черты лица или пропорции тела, в том числе ширину бедер у женщин как признак фертильности. Однако эти теории не дают объяснения тому, как возникает мгновенная симпатия или влечение между людьми.

В исследовании приняли участие 32 человека — 16 мужчин и 16 женщин, заинтересованных в создании романтических отношений. В рамках эксперимента каждая пара прошла три раунда свиданий по 5 минут. За это время участники общались, знакомились, а за их физиологией и двигательной активностью следили специальные сенсоры на браслетах.

Фиксировались изменения в организме, движения конечностей и жесты поведения. После завершения эксперимента все участники прошли опрос. Выяснилось, что сильнейшая эмоциональная связь возникла у тех пар, у которых уже на второй минуте свидания фиксировалась электродермальная активность — то есть совпадение в интенсивности потоотделения.

К тому же на протяжении всего пятиминутного свидания в этих парах сохранялась общность жестов и движений, что свидетельствовало об устойчивом взаимном интересе. Один из самых интересных выводов исследования — женщины испытывали сексуальное влечение к мужчинам, с которыми достигали высочайшего уровня синхронизации поведения.