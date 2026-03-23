Сколько времени может служить белье и когда его обязательно следует заменить: вы будете удивлены

Как часто покупать новое нижнее белье

Даже при тщательном уходе материал со временем теряет прочность и свои защитные свойства.

Сигналы, пора заменить белье: утончение ткани, потеря эластичности, стойкий запах или изменение цвета после стирки. Если белье вызывает раздражение кожи или стало неудобным по размеру — его гигиеническая функция уже нарушена.

Для максимального комфорта дерматологи советуют иметь не менее 10–14 комплектов, чтобы реже стирать и снизить износ ткани. Натуральные материалы, такие как хлопок, служат дольше и лучше пропускают воздух, чем синтетика.

Удлинить срок службы белья помогает деликатный уход: стирка при щадящей температуре, использование мягких средств и сушка на воздухе. Агрессивные кондиционеры и сушильные машины ускоряют износ эластичных волокон.

Помните: своевременная замена нижнего белья — это не роскошь, а инвестиция в ваше здоровье и комфорт.