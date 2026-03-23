ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
303
Время на прочтение
1 мин

Сколько времени может служить белье и когда его обязательно следует заменить: вы будете удивлены

Специалисты советуют обновлять гардероб нижнего белья каждые 6–12 месяцев в зависимости от качества ткани и частоты использования.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как часто покупать новое нижнее белье

Как часто покупать новое нижнее белье

Даже при тщательном уходе материал со временем теряет прочность и свои защитные свойства.

Сигналы, пора заменить белье: утончение ткани, потеря эластичности, стойкий запах или изменение цвета после стирки. Если белье вызывает раздражение кожи или стало неудобным по размеру — его гигиеническая функция уже нарушена.

Для максимального комфорта дерматологи советуют иметь не менее 10–14 комплектов, чтобы реже стирать и снизить износ ткани. Натуральные материалы, такие как хлопок, служат дольше и лучше пропускают воздух, чем синтетика.

Удлинить срок службы белья помогает деликатный уход: стирка при щадящей температуре, использование мягких средств и сушка на воздухе. Агрессивные кондиционеры и сушильные машины ускоряют износ эластичных волокон.

Помните: своевременная замена нижнего белья — это не роскошь, а инвестиция в ваше здоровье и комфорт.

Дата публикации
Количество просмотров
303
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie