Сколько времени может служить белье и когда его обязательно следует заменить: вы будете удивлены
Специалисты советуют обновлять гардероб нижнего белья каждые 6–12 месяцев в зависимости от качества ткани и частоты использования.
Даже при тщательном уходе материал со временем теряет прочность и свои защитные свойства.
Сигналы, пора заменить белье: утончение ткани, потеря эластичности, стойкий запах или изменение цвета после стирки. Если белье вызывает раздражение кожи или стало неудобным по размеру — его гигиеническая функция уже нарушена.
Для максимального комфорта дерматологи советуют иметь не менее 10–14 комплектов, чтобы реже стирать и снизить износ ткани. Натуральные материалы, такие как хлопок, служат дольше и лучше пропускают воздух, чем синтетика.
Удлинить срок службы белья помогает деликатный уход: стирка при щадящей температуре, использование мягких средств и сушка на воздухе. Агрессивные кондиционеры и сушильные машины ускоряют износ эластичных волокон.
Помните: своевременная замена нижнего белья — это не роскошь, а инвестиция в ваше здоровье и комфорт.