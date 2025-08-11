Сколько времени на самом деле можно хранить курятину в морозилке без потери вкуса и качества мяса

Какие сроки хранения курятины в морозилке / © www.freepik.com/free-photo

Замораживание — это надежный способ продлить свежесть продуктов, особенно мяса. Однако даже в морозильнике курятина не будет сохранять свои вкусовые и полезные свойства вечно. Если держать ее слишком долго, мясо может потерять свой вкус, аромат и текстуру, а также может оказаться непригодным к употреблению. Об этом пишет ресурс healthnews.obozrevatel.com.

Какие оптимальные сроки хранения куриного мяса в морозильнике

По данным FoodSafety.gov, отдельные части курицы — бедра, голени, грудки и крылышки, можно хранить замороженными до 9 месяцев, а целую тушку — до одного года. Однако повара советуют не ждать, пока истечет максимальный срок, ведь вкус начинает заметно ухудшаться гораздо раньше. Шеф-повар Томас Тилака Калб отмечает, что курятину лучше всего употреблять в течение первых двух месяцев после замораживания, чтобы насладиться ее настоящим вкусом и нежной текстурой.

Если морозильник поддерживает стабильную температуру -18°C или ниже, курицу можно хранить без ограничения по безопасности, но качество мяса все равно снизится после года.

Какие оптимальные сроки для сохранения вкуса курицы

Лучший вкус и качественная текстура курятины сохраняются в первые 2-3 месяца. После этого она может стать значительно более сухой и менее ароматной. Если мясо пролежало более 9 месяцев, лучше воздержаться от его употребления.

Как правильно замораживать курятину

Замораживайте только свежее мясо без признаков порчи.

Используйте герметичные пакеты или контейнеры.

Для дополнительной защиты оберните курицу пищевой пленкой, затем фольгой и только после этого поместите в пакет с застежкой.

Удаляйте из пакета максимум воздуха, это защитит от морозильного ожога.

Обязательно подписывайте дату замораживания.

Как проверить, пригодна ли курица к употреблению

Перед приготовлением обратите внимание на:

Цвет — серые и обветренные участки свидетельствуют о морозильном ожоге.

Запах — любой неприятный аромат после размораживания является сигналом для того, чтобы выбросить мясо.

Текстура — чрезмерная сухость или твердые края указывают на порчу.

Доктор Брайан Куок Ле отмечает, что низкие температуры приостанавливают размножение бактерий, но они не убивают те микроорганизмы, которые были на мясе до замораживания.

Как избежать морозильного ожога на курятине

Морозильный ожог появляется из-за обезвоживания и окисления поверхности мяса. Он не вреден, но делает мясо сухим и безвкусным. Чтобы предотвратить это:

