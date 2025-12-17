- Дата публикации
Сколько выходных будет на Новый год и Рождество — официальное решение правительства
В декабре 2025 года в Украине запланировано 23 рабочих дня и 8 выходных — только субботы и воскресенья. В январе 2026 года будет 22 рабочих дня и 9 выходных.
Дополнительные праздничные отгули на Рождество (25 декабря, четверг) и Новый год (1 января, четверг) отменены из-за военного положения. Предновогодний день 31 декабря (среда) также рабочий, так что предпраздничных сокращенных дней не предусмотрено.
Однако работодатели могут предоставлять отгулы, отпуск за свой счет или сокращать рабочий день, однако это решается индивидуально в соответствии с Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
Эксперты советуют украинцам заранее планировать отпуска и личные дела, ведь традиционные дополнительные выходные на праздничные дни не будут. Это касается как крупных компаний, так и малых предприятий, поскольку правительство определило четкий график рабочих и выходных дней для всех отраслей.
Несмотря на это, многие работодатели пытаются идти навстречу сотрудникам, предлагая альтернативные варианты отдыха, например компенсационные выходные после праздников или гибкий график работы. Так что даже в сложных условиях украинцы смогут организовать свой отдых и личное время.