Сколько выходных в мае 2026 года: полный календарь праздничных и дополнительных дней отдыха в Украине
Май — это период стремительного потепления, когда природа окончательно просыпается, а погода обычно радует теплом и солнечными днями. Именно в это время особенно растет желание больше отдыхать, проводить время на открытом воздухе и планировать поездки.
Многие украинцы заранее планируют на май 2026 короткие путешествия, выезды на природу, прогулки и отдых с семьей. В то же время, традиционно возникает вопрос — будут ли в этом месяце дополнительные выходные и праздничные дни в Украине.
Будут ли дополнительные выходные в мае 2026 года
Хотя в 2026 году 1 и 8 мая приходятся на пятницу, поэтому у многих украинцев закономерно возникает вопрос: будут ли эти дни выходными.
Коротко: 1 и 8 мая 2026 в Украине не будут дополнительными выходными днями.
Несмотря на то, что это традиционные государственные праздники — День труда (Международный день труда) и День памяти и победы над нацизмом, во время действия военного положения в Украине официальный календарь праздничных и нерабочих дней не применяется. В частности, нормы статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, регулирующей праздничные и выходные дни, временно не действуют.
Выходные дни: 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30 и 31 мая.
Рабочие дни: 1, 2-8, 11-15, 18-22, 25-29 мая.
Таким образом, в мае у украинцев будет 10 выходных и 21 рабочий день.
Календарь праздников в мае 2026 года
1 мая — День труда;
3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы);
7 мая — День радио;
8 мая — День памяти победы над нацизмом; Международный день Красного Креста;
10 мая — День матери;
12 мая — Всемирный день медицинских сестер;
15 мая — Международный день семей;
16 мая — День Европы; День науки;
17 мая — Всеукраинский день работников культуры; День памяти жертв политических репрессий; День молодежных и детских общественных организаций; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Всемирный день электросвязи и информационного общества;
18 мая — Международный день музеев;
19 мая — Международный день борьбы с гепатитами;
20 мая — День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога;
21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;
22 мая — Международный день биологического разнообразия;
23 мая — Праздник Героев;
24 мая — День славянской письменности и культуры;
25 мая — День филолога;
28 мая — День пограничника;
29 мая — День сварщика;
29 мая — Международный день миротворцев ООН;
30 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
31 мая — День химика; День Киева; Всемирный день без табака.