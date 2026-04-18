ТСН в социальных сетях

Сколько выходных в мае 2026 года: полный календарь праздничных и дополнительных дней отдыха в Украине

Май — это период стремительного потепления, когда природа окончательно просыпается, а погода обычно радует теплом и солнечными днями. Именно в это время особенно растет желание больше отдыхать, проводить время на открытом воздухе и планировать поездки.

Татьяна Мележик
Календарь праздников на май 2026 года

Многие украинцы заранее планируют на май 2026 короткие путешествия, выезды на природу, прогулки и отдых с семьей. В то же время, традиционно возникает вопрос — будут ли в этом месяце дополнительные выходные и праздничные дни в Украине.

Будут ли дополнительные выходные в мае 2026 года

Хотя в 2026 году 1 и 8 мая приходятся на пятницу, поэтому у многих украинцев закономерно возникает вопрос: будут ли эти дни выходными.

Коротко: 1 и 8 мая 2026 в Украине не будут дополнительными выходными днями.

Несмотря на то, что это традиционные государственные праздники — День труда (Международный день труда) и День памяти и победы над нацизмом, во время действия военного положения в Украине официальный календарь праздничных и нерабочих дней не применяется. В частности, нормы статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, регулирующей праздничные и выходные дни, временно не действуют.

Выходные дни: 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30 и 31 мая.

Рабочие дни: 1, 2-8, 11-15, 18-22, 25-29 мая.

Таким образом, в мае у украинцев будет 10 выходных и 21 рабочий день.

Календарь праздников в мае 2026 года

Календарь праздников в мае 2026 года / © ТСН

Календарь праздников в мае 2026 года / © ТСН

  • 1 мая — День труда;

  • 3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы);

  • 7 мая — День радио;

  • 8 мая — День памяти победы над нацизмом; Международный день Красного Креста;

  • 10 мая — День матери;

  • 12 мая — Всемирный день медицинских сестер;

  • 15 мая — Международный день семей;

  • 16 мая — День Европы; День науки;

  • 17 мая — Всеукраинский день работников культуры; День памяти жертв политических репрессий; День молодежных и детских общественных организаций; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Всемирный день электросвязи и информационного общества;

  • 18 мая — Международный день музеев;

  • 19 мая — Международный день борьбы с гепатитами;

  • 20 мая — День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога;

  • 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;

  • 22 мая — Международный день биологического разнообразия;

  • 23 мая — Праздник Героев;

  • 24 мая — День славянской письменности и культуры;

  • 25 мая — День филолога;

  • 28 мая — День пограничника;

  • 29 мая — День сварщика;

  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН;

  • 30 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;

  • 31 мая — День химика; День Киева; Всемирный день без табака.

