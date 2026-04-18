Сколько выходных в мае 2026 года: полный календарь праздничных и дополнительных дней отдыха в Украине

Календарь праздников на май 2026 года / © pexels.com

Реклама

Многие украинцы заранее планируют на май 2026 короткие путешествия, выезды на природу, прогулки и отдых с семьей. В то же время, традиционно возникает вопрос — будут ли в этом месяце дополнительные выходные и праздничные дни в Украине.

Будут ли дополнительные выходные в мае 2026 года

Хотя в 2026 году 1 и 8 мая приходятся на пятницу, поэтому у многих украинцев закономерно возникает вопрос: будут ли эти дни выходными.

Коротко: 1 и 8 мая 2026 в Украине не будут дополнительными выходными днями.

Реклама

Несмотря на то, что это традиционные государственные праздники — День труда (Международный день труда) и День памяти и победы над нацизмом, во время действия военного положения в Украине официальный календарь праздничных и нерабочих дней не применяется. В частности, нормы статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, регулирующей праздничные и выходные дни, временно не действуют.

Выходные дни: 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30 и 31 мая.

Рабочие дни: 1, 2-8, 11-15, 18-22, 25-29 мая.

Таким образом, в мае у украинцев будет 10 выходных и 21 рабочий день.

Реклама

Календарь праздников в мае 2026 года

Календарь праздников в мае 2026 года / © ТСН