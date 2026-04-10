Сколько яиц класть в пасхальную корзину и что означает их количество
В корзине должно быть не менее 10 яиц, в зависимости от семейной традиции.
Один из главных вопросов, который каждый год встает перед украинскими семьями — сколько яиц нужно красить и святить на Пасху.
Оптимальное количество для окрашивания — 12-24 яйца на среднюю семью. В то же время, нет церковной нормы, сколько яиц должно быть в корзине.
В пасхальную корзину рекомендуется положить:
1-2 яйца на каждого члена семьи, включая детей
Одно яйцо как символическое поминальное — для передачи добрых новостей душам умерших
Несколько яиц впрок — для обмена с крестниками или для угощения соседей и знакомых
