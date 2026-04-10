Сколько яиц класть в пасхальную корзину и что означает их количество

Традиционно в корзину кладут писанки или пасхальные яйца / © unsplash.com

Реклама

Один из главных вопросов, который каждый год встает перед украинскими семьями — сколько яиц нужно красить и святить на Пасху.

Оптимальное количество для окрашивания — 12-24 яйца на среднюю семью. В то же время, нет церковной нормы, сколько яиц должно быть в корзине.

В пасхальную корзину рекомендуется положить:

Реклама

1-2 яйца на каждого члена семьи, включая детей

Одно яйцо как символическое поминальное — для передачи добрых новостей душам умерших

Несколько яиц впрок — для обмена с крестниками или для угощения соседей и знакомых

