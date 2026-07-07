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Сколько яиц нужно обязательно съедать в неделю и зачем: врачи дали окончательный ответ
Яйца снабжают организм качественным белком, витаминами, минералами и антиоксидантами, поддерживают здоровье мозга, глаз и мышц. Наибольшую пользу приносят тогда, когда входят в состав разнообразного и сбалансированного питания.
Яйца уже много лет остаются одним из самых питательных продуктов, однако вокруг них не утихают споры. Одни считают, что их нужно есть каждый день, другие боятся холестерина и стараются максимально ограничить этот продукт в своем рационе. Современные исследования и рекомендации врачей свидетельствуют: для большинства здоровых людей яйца не только безопасны, но очень полезны. Главное, знать, сколько их следует употреблять в течение недели.
Сколько яиц рекомендуют есть врачи
Специалисты отмечают, что большинство здоровых взрослых людей можно без опасений употреблять примерно 5-7 яиц в неделю. При отсутствии противопоказаний многие могут есть и одно яйцо в день в пределах сбалансированного рациона.
Яйца являются отличным источником полноценного белка, содержащего все незаменимые аминокислоты. Именно поэтому этот продукт рекомендуют включать в меню детей, спортсменов, пожилых людей и тех, кто восстанавливается после болезни.
Почему яйца так полезны для организма
В составе яиц содержится большое количество питательных веществ. Они богаты витаминами A, D, E, K, группы B, а также в них есть железо, селен, цинк, фосфор и холин.
Особое внимание врачи уделяют холину — веществу, которое поддерживает работу головного мозга, нервной системы и печени. Кроме того, яйца содержат лютеин и зеаксантин — природные антиоксиданты, помогающие поддерживать здоровье глаз и снижать риск возрастных изменений зрения.
Регулярное употребление яиц также способствует продолжительному ощущению сытости, что помогает контролировать аппетит и поддерживать нормальную массу тела.
Стоит ли бояться холестерина
Раньше яйца часто критиковали из-за высокого содержания холестерина. Однако современные научные исследования показывают, что для большинства людей пищевой холестерин гораздо меньше влияет на его уровень крови, чем избыток насыщенных жиров и трансжиров в рационе.
Именно поэтому врачи советуют обращать внимание не только на количество яиц, но и способ их приготовления. Вареные яйца, яйца-пашот или омлет с минимальным количеством масла значительно более полезны, чем яйца, жареные на большом количестве жира вместе с беконом или колбасой.
Кому нужно быть осторожными
Несмотря на многие преимущества, некоторым людям следует согласовать количество яиц в рационе со своим врачом. Это касается тех, кто имеет отдельные сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые нарушения липидного обмена или другие медицинские состояния, требующие специальной диеты.
Также важно помнить об индивидуальной аллергии на яйца, которая чаще встречается у детей, хотя иногда бывает и у взрослых.