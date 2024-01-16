Сколько живут домашние коты и уличные, какие породы живут дольше

Сколько лет живут коты
Продолжительность жизни разная у уличных и домашних кошек. Для кошек и кошек в домашних условиях она также зависит от разных факторов – от породы, наследственности, от условий, в которых живет любимец.
Сколько лет живут домашние коты
Конечно, домашние кошки и кошки живут гораздо дольше, чем их уличные собратья. Домашние кошки живут в среднем до 15 лет. Но это в среднем. Ваш домашний любимец может прожить и 8 лет, и 25 лет.
То, сколько живут коты зависит от породы животного, но часто бывает, что безпородистые животные переживают своих собратьев. е секрет, что при неправильной селекции у породистых котов могут развиваться разные заболевания, в том числе и наследственные. Поэтому, если брать породистого котенка желательно изучить его родословную, сколько жили предки этого кота.
Какие породы живут дольше других
Хорошим здоровьем, как правило, могут похвастаться беспородные коты. Эти животные в большинстве своем берут от родителей сильнейшие гены и потому являются выносливыми и сильными существами.
А вот породы, считающиеся настоящими долгожителями:
- сиамская и большинство производных, русская голубая, ориентальная живут 19-20 лет,
- тайский, египетский мау – 18-19 лет,
- мейн-кун, австралийская дымчатая, кельтская – 16 лет,
- невская маскарадная, абиссинская, британская, бурманская – 14-16 лет,
- сфинксы, гималайская, кимерийская, персидская – 12-14 лет,
- скотиш-страйт, манчкин, уральский рекс – 9-11 лет,
- бомбейская – 8-10 лет.
Но еще раз повторяем, сколько живут кошки зависит от очень многих факторов, часто беспородные кошки и кошки радуют нас дольше, чем их породистые собратья.
Сколько живут уличные коты
Если домашние животные в среднем живут до 15 лет, то уличные доживают до 5-7 лет.
Кошек и кошек на улице подстерегают инфекционное заболевание, травмы, паразиты и т.д.
Как продлить жизнь своему коту
Чтобы ваш любимец прожил долго:
- Следите за состоянием здоровья любимца. При первых признаках того, что коту плохо, посетите ветеринара.
- Регулярно обследуйте кошку. Не забудьте о ежегодной вакцинации.
- Обеспечьте активность и движение животного. Старайтесь больше играть со своими любимцами.
- Позаботьтесь о качественном питании, это обеспечит здоровье организма и снизит риск заболеваний.
- Позаботьтесь о кастрации или стерилизации животного. Согласно статистике, стерилизованные домашние любимцы живут на несколько лет больше не стерилизованных.
- Проводите с любимцами по больше времени, любите домашних животных. Это, безусловно, повлияет на продолжительность их жизни.
Сколько лет прожила самая старая кошка
Максимальный срок жизни кошки, который был зафиксирован – это 43 года. Обычная кошка, по имени Люси, жительница Великобритании родилась в 1972 году и скончалась в 2015 году. За это время она успела поменять два владельца: ее бывшая хозяйка умерла и Люси взял к себе дальний родственник умершей, который даже не подозревал, что кошка настолько стара, ведь она была в прекрасной форме. Долгожительница до глубокой старости была активной, ловила мышей и крыс, единственное, что указывало на ее старость – это полная глухота.
На 2023 год титул старейшей из ныне живущих кошек имеет 27-летняя Флосси также из Британии.
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