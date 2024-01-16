Сколько живут домашние коты и уличные, какие породы живут дольше

Продолжительность жизни разная у уличных и домашних кошек. Для кошек и кошек в домашних условиях она также зависит от разных факторов – от породы, наследственности, от условий, в которых живет любимец.

Сколько лет живут домашние коты

Конечно, домашние кошки и кошки живут гораздо дольше, чем их уличные собратья. Домашние кошки живут в среднем до 15 лет. Но это в среднем. Ваш домашний любимец может прожить и 8 лет, и 25 лет.

То, сколько живут коты зависит от породы животного, но часто бывает, что безпородистые животные переживают своих собратьев. е секрет, что при неправильной селекции у породистых котов могут развиваться разные заболевания, в том числе и наследственные. Поэтому, если брать породистого котенка желательно изучить его родословную, сколько жили предки этого кота.

Какие породы живут дольше других

Хорошим здоровьем, как правило, могут похвастаться беспородные коты. Эти животные в большинстве своем берут от родителей сильнейшие гены и потому являются выносливыми и сильными существами.

А вот породы, считающиеся настоящими долгожителями:

сиамская и большинство производных, русская голубая, ориентальная живут 19-20 лет,

тайский, египетский мау – 18-19 лет,

мейн-кун, австралийская дымчатая, кельтская – 16 лет,

невская маскарадная, абиссинская, британская, бурманская – 14-16 лет,

сфинксы, гималайская, кимерийская, персидская – 12-14 лет,

скотиш-страйт, манчкин, уральский рекс – 9-11 лет,

бомбейская – 8-10 лет.

Но еще раз повторяем, сколько живут кошки зависит от очень многих факторов, часто беспородные кошки и кошки радуют нас дольше, чем их породистые собратья.

Сколько живут уличные коты

Если домашние животные в среднем живут до 15 лет, то уличные доживают до 5-7 лет.

Кошек и кошек на улице подстерегают инфекционное заболевание, травмы, паразиты и т.д.

Как продлить жизнь своему коту

Чтобы ваш любимец прожил долго:

Следите за состоянием здоровья любимца. При первых признаках того, что коту плохо, посетите ветеринара.

Регулярно обследуйте кошку. Не забудьте о ежегодной вакцинации.

Обеспечьте активность и движение животного. Старайтесь больше играть со своими любимцами.

Позаботьтесь о качественном питании, это обеспечит здоровье организма и снизит риск заболеваний.

Позаботьтесь о кастрации или стерилизации животного. Согласно статистике, стерилизованные домашние любимцы живут на несколько лет больше не стерилизованных.

Проводите с любимцами по больше времени, любите домашних животных. Это, безусловно, повлияет на продолжительность их жизни.

Сколько лет прожила самая старая кошка

Максимальный срок жизни кошки, который был зафиксирован – это 43 года. Обычная кошка, по имени Люси, жительница Великобритании родилась в 1972 году и скончалась в 2015 году. За это время она успела поменять два владельца: ее бывшая хозяйка умерла и Люси взял к себе дальний родственник умершей, который даже не подозревал, что кошка настолько стара, ведь она была в прекрасной форме. Долгожительница до глубокой старости была активной, ловила мышей и крыс, единственное, что указывало на ее старость – это полная глухота.

Старейшая кошка Люси

На 2023 год титул старейшей из ныне живущих кошек имеет 27-летняя Флосси также из Британии.

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