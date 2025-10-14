Скорлупа будет cлетать сама: простой трюк, чтобы вареные яйца чистились идеально

Яйца / © unsplash.com

Чистка вареных яиц часто превращается в настоящее испытание, когда скорлупа отрывается вместе с белком, оставляя неаппетитный вид. Однако популярная блогерша Керри Велпдейл поделилась простым, но гениальным лайфхаком, решающим эту проблему раз и навсегда. Все, что для этого нужно — добавить в воду один ингредиент, который есть почти на каждой кухне.

В своем видео, набравшем тысячи просмотров, Керри показывает простой процесс. Перед тем, как опустить яйца в воду, она добавляет в кастрюлю одну чайную ложку обычной пищевой соды.

После того, как яйца сварились, она легко разбивает скорлупу и снимает ее буквально несколькими движениями пальцев, получая идеально гладкое яйцо.

«Кто еще ненавидит возиться с вареными яйцами, которые никак не очищаются? Вот отличный лайфхак: добавьте 1 чайную ложку пищевой соды в воду при кипячении, и скорлупа практически сама соскользнет», — написала блогерша.

Секрет этого трюка состоит в химии. Пищевая сода является щелочью и ее добавление в воду повышает уровень pH. Это помогает белку меньше прилипать к внутренней мембране скорлупы, благодаря чему она отделяется гораздо легче. Кстати, именно поэтому более старые яйца чистятся лучше свежих — со временем их pH естественным образом становится более щелочным.

Альтернатива от шеф-повара

Существует еще один действенный метод, который шеф-повар Кристофер Кимбалл назвал «святым Граалем» для идеально чистых яиц. Он заключается в использовании ледяной ванночки.

Сразу после варки яйца нужно опустить в большую миску со льдом и водой ровно на три минуты. По словам шефа, из-за резкого перепада температур белок внутри яйца сжимается и отходит от скорлупы, что позволяет почистить его безупречно.

Напомним, ожесточенные споры о том, следует ли держать яйца в холодильнике, распространились в соцсетях во всем мире. Одни считают это лишним, другие — вопросом безопасности. Эксперты отмечают, что это зависит от того, мыты яйца или нет.

Только что снесенное яйцо имеет естественный защитный слой — кутикулу. Она формируется на поверхности скорлупы и состоит из гликопротеинов, небольшого количества жиров и углеводов. Ее главная задача — предотвращать проникновение бактерий, в том числе сальмонеллы, внутрь.

В большинстве европейских стран, в частности, в Украине, яйца не моют, чтобы сохранить этот природный барьер. Благодаря этому их можно держать при комнатной температуре в течение нескольких недель, если кутикула не повреждена. В то же время это не обеспечивает полной безопасности: защитный слой может быть частично разрушен, и часто это незаметно.

Относительно вареных яиц, их советуют употреблять в течение недели после приготовления независимо от того, очищены ли они. Блюда из яиц также нужно держать в холодильнике и употреблять не позднее, чем через 3–4 дня.

Следовательно в странах, где яйца моют перед продажей, их следует хранить исключительно в холодильнике. В регионах, где яйца продают немытыми, допускается комнатное хранение, однако при условии целостности кутикулы. В случае сомнений специалисты советуют отдавать предпочтение охлаждению — это безопаснее как для здоровья, так и для сохранения качества продукта.