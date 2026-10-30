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Скорлупа будет слетать сама: добавьте это в воду во время варки яиц для легкой чистки
Как легко почистить вареные яйца: кулинарные хитрости, которые работают всегда.
Вареные яйца нередко сложно почистить: скорлупа отрывается мелкими кусочками, тянет за собой белок, и вместо гладкого яйца остается неровная поверхность. Один из домашних способов облегчить чистку — добавить в воду немного пищевой соды. О влиянии щелочности на отделение скорлупы говорится, в частности, в материале научно-популярного издания The Conversation. В то же время, специалисты отмечают: на результат влияют и свежесть яиц, и способ их охлаждения.
Зачем добавлять соду во время варки яиц
Пищевая сода делает воду щелочной. Смена кислотно-щелочной среды помогает ослабить сцепление внутренней оболочки скорлупы с белком. Особенно актуален этот прием может быть для очень свежих яиц, которые обычно чистятся сложнее.
На литр воды следует добавить половину чайной ложки соды. Большее количество использовать не стоит: оно не гарантирует лучшего результата, зато может придать яйцам специфический серный привкус или запах.
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко отходила
Чтобы получить хороший результат, следуйте простому алгоритму:
Уложите яйца в кастрюлю так, чтобы они лежали в один слой.
Залейте водой, чтобы она полностью покрывала их.
Добавьте половину чайной ложки пищевой соды на литр воды.
Доведите до кипения и варите до желаемой степени готовности.
После варки сразу переложите яйца в миску с очень холодной водой, по возможности — со льдом.
Оставьте их охлаждаться примерно на 10–15 минут.
Резкое охлаждение останавливает дальнейшее приготовление и помогает отделить белку от оболочки. Именно этот этап часто имеет большее значение для легкой чистки, чем добавление каких-либо ингредиентов в воду.
После охлаждения слегка постучите яйцом о стол, чтобы скорлупа покрылась мелкими трещинами. Затем осторожно прокатайте его ладонью, начиная чистить с тупого конца, где расположена воздушная камера. При необходимости делайте это под тонкой струей прохладной воды.