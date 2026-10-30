Скорлупа будет слетать сама: добавьте это в воду во время варки яиц для легкой чистки

Как легко почистить вареные яйца / © pexels.com

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Вареные яйца нередко сложно почистить: скорлупа отрывается мелкими кусочками, тянет за собой белок, и вместо гладкого яйца остается неровная поверхность. Один из домашних способов облегчить чистку — добавить в воду немного пищевой соды. О влиянии щелочности на отделение скорлупы говорится, в частности, в материале научно-популярного издания The Conversation. В то же время, специалисты отмечают: на результат влияют и свежесть яиц, и способ их охлаждения.

Зачем добавлять соду во время варки яиц

Пищевая сода делает воду щелочной. Смена кислотно-щелочной среды помогает ослабить сцепление внутренней оболочки скорлупы с белком. Особенно актуален этот прием может быть для очень свежих яиц, которые обычно чистятся сложнее.

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На литр воды следует добавить половину чайной ложки соды. Большее количество использовать не стоит: оно не гарантирует лучшего результата, зато может придать яйцам специфический серный привкус или запах.

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Как варить яйца, чтобы скорлупа легко отходила

Чтобы получить хороший результат, следуйте простому алгоритму:

Уложите яйца в кастрюлю так, чтобы они лежали в один слой. Залейте водой, чтобы она полностью покрывала их. Добавьте половину чайной ложки пищевой соды на литр воды. Доведите до кипения и варите до желаемой степени готовности. После варки сразу переложите яйца в миску с очень холодной водой, по возможности — со льдом. Оставьте их охлаждаться примерно на 10–15 минут.

Резкое охлаждение останавливает дальнейшее приготовление и помогает отделить белку от оболочки. Именно этот этап часто имеет большее значение для легкой чистки, чем добавление каких-либо ингредиентов в воду.

После охлаждения слегка постучите яйцом о стол, чтобы скорлупа покрылась мелкими трещинами. Затем осторожно прокатайте его ладонью, начиная чистить с тупого конца, где расположена воздушная камера. При необходимости делайте это под тонкой струей прохладной воды.

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