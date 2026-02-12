- Дата публикации
Скоро Масленица: блины по этому рецепту сметут со стола первыми
Блинчики, приготовленные по этому рецепту, будут просто таять во рту.
Масленица уже меньше чем через неделю. Этот праздник издавна символизирует проводы зимы и встречу весны, а главным его блюдом являются румяные, душистые блины. Их готовят с самыми разными начинками и соусами. Если вы планируете праздничное меню, самое время выбрать рецепт, который удастся с первого раза и порадует всю семью.
ТСН.ua делится рецептом блинов «Креп сюзетт» с цитрусовым соусом от кулинарки Ольги Рябенко.
Ингредиенты для блинов
яйца – 2 шт.
сахар – 2 ст. л
соль - щепотка
молоко) - 750 мл
мука - 250 г
масло растительное - 2 ст. л
куркума – ½ ч. л.
Ингредиенты для апельсинового соуса:
сахар коричневый – 2 ст. л
сливочное масло – 50 г;
сок апельсиновый - 160 мл
цедра апельсина - 1-2 ч. л
мандариновый ликер - 40 мл
Приготовление
Для приготовления блинчиков смешайте все ингредиенты и сделайте тесто.
Для приготовления соуса в сухую сковороду всыпьте сахар и добавьте сливочное масло. Смешайте до однородности.
Вылейте апельсиновый сок на сковороду, добавьте цедру и ликер.
Проварите несколько минут, пока соус не станет глянцевым и густым.
Сложите блины треугольниками и выложите в сковороду с соусом. Проварите блины несколько минут с обеих сторон.
