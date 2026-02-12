ТСН в социальных сетях

Скоро Масленица: блины по этому рецепту сметут со стола первыми

Блинчики, приготовленные по этому рецепту, будут просто таять во рту.

Блины.

Масленица уже меньше чем через неделю. Этот праздник издавна символизирует проводы зимы и встречу весны, а главным его блюдом являются румяные, душистые блины. Их готовят с самыми разными начинками и соусами. Если вы планируете праздничное меню, самое время выбрать рецепт, который удастся с первого раза и порадует всю семью.

ТСН.ua делится рецептом блинов «Креп сюзетт» с цитрусовым соусом от кулинарки Ольги Рябенко.

Ингредиенты для блинов

  • яйца – 2 шт.

  • сахар – 2 ст. л

  • соль - щепотка

  • молоко) - 750 мл

  • мука - 250 г

  • масло растительное - 2 ст. л

  • куркума – ½ ч. л.

Ингредиенты для апельсинового соуса:

  • сахар коричневый – 2 ст. л

  • сливочное масло – 50 г;

  • сок апельсиновый - 160 мл

  • цедра апельсина - 1-2 ч. л

  • мандариновый ликер - 40 мл

Приготовление

  1. Для приготовления блинчиков смешайте все ингредиенты и сделайте тесто.

  2. Для приготовления соуса в сухую сковороду всыпьте сахар и добавьте сливочное масло. Смешайте до однородности.

  3. Вылейте апельсиновый сок на сковороду, добавьте цедру и ликер.

  4. Проварите несколько минут, пока соус не станет глянцевым и густым.

  5. Сложите блины треугольниками и выложите в сковороду с соусом. Проварите блины несколько минут с обеих сторон.

Напомним, мы писали о том, какой продукт следует добавить в тесто и блины получатся эластичными и нежными одновременно.

