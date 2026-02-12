Скоро Масленица: блины по этому рецепту сметут со стола первыми

Блины.

Реклама

Масленица уже меньше чем через неделю. Этот праздник издавна символизирует проводы зимы и встречу весны, а главным его блюдом являются румяные, душистые блины. Их готовят с самыми разными начинками и соусами. Если вы планируете праздничное меню, самое время выбрать рецепт, который удастся с первого раза и порадует всю семью.

ТСН.ua делится рецептом блинов «Креп сюзетт» с цитрусовым соусом от кулинарки Ольги Рябенко.

Ингредиенты для блинов

Реклама

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст. л

соль - щепотка

молоко) - 750 мл

мука - 250 г

масло растительное - 2 ст. л

куркума – ½ ч. л.

Ингредиенты для апельсинового соуса:

сахар коричневый – 2 ст. л

сливочное масло – 50 г;

сок апельсиновый - 160 мл

цедра апельсина - 1-2 ч. л

мандариновый ликер - 40 мл

Приготовление

Для приготовления блинчиков смешайте все ингредиенты и сделайте тесто. Для приготовления соуса в сухую сковороду всыпьте сахар и добавьте сливочное масло. Смешайте до однородности. Вылейте апельсиновый сок на сковороду, добавьте цедру и ликер. Проварите несколько минут, пока соус не станет глянцевым и густым. Сложите блины треугольниками и выложите в сковороду с соусом. Проварите блины несколько минут с обеих сторон.

Напомним, мы писали о том, какой продукт следует добавить в тесто и блины получатся эластичными и нежными одновременно.