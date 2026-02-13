Скрытая ловушка ума: психологи объяснили, почему мы оправдываем плохие решения

Как распознать когнитивный диссонанс и перестать оправдывать ошибки / © pexels.com

Случалось ли вам оправдывать решение, которое действительно было неправильным? Например, оставаться на работе, которую ненавидите, потому что «надо платить счета».

Это классический случай когнитивного диссонанса — психологического явления, когда наш разум пытается примирить противоречивые убеждения и заставляет нас держаться за решение, даже если они не приносят пользы.

Автор теории когнитивного диссонанса — одного из самых влиятельных и исследованных в социальной психологии — американский психолог Леон Фестингер.

Именно он предположил, что люди испытывают дискомфорт, когда придерживаются противоречивых убеждений.

Почему мы держимся за плохие выборы

Мы все хоть раз в жизни делали неверный выбор. Сначала все хорошо, но потом появляются сомнения. Вместо того чтобы признать ошибку, мы придумываем причины ее оправдать. Это и есть когнитивный диссонанс — ловушка ума, заставляющая человека держаться за выбор, даже если он ему вредит. Что это значит?

Мы держимся за свои решения не потому, что они верны, а потому, что признать ошибку слишком неприятно. Это как носить джинсы на размер меньше — неудобно, но купили…

Так же мы оправдываем токсические отношения или работу, не приносящую радости.

Пора меняться и отпустить старые привычки и токсичные отношения.

Вместо «я не могу», скажите себе «я выбираю не делать этого».

Принятие дает силу. Смотрите на прошлые решения, как на уроки, а не как на ошибки. Ведь каждое решение, даже неидеальное, формирует ваш путь. Примите свое человеческое несовершенство.

Как освободиться от оправданий и начать делать то, что доставляет удовольствие

Спросите себя: что бы вы посоветовали лучшему другу в такой ситуации? Ответ и будет правильным выбором.

Окружайте себя людьми, поощряющими развитие и честность.

Ведите дневник. Записывайте свое ежедневное решение — значительные и не очень. Эти записи помогут увидеть различия и прогресс.

Упражняйте осознанность. Йога и медитация помогают почувствовать дискомфорт без оценки.

Прекратите сражаться с прошлыми решениями. Не корите себя, а воспринимайте их как уроки. Каждая ошибка делает вас более опытными.

В следующий раз, когда вы захотите оправдать плохое решение, сделайте шаг назад: почувствуйте сомнения и примите их как часть своего человеческого опыта.

